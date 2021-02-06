Приложение для обхода блокировки “ВКонтакте” похищало данные украинцев – центр кибербезопасности

06.02.2021, 2:10, Новости дня

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Расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge содержало вредоносный код, который позволял похищать данные аккаунтов Google, такие как активность мобильных устройств и геолокация. Об этом 5 февраля в Facebook сообщил Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

“Исследователи из компании Avast обнаружили, что указанное расширение среди 28 других содержало вредоносный код, который скрытно собирал персональные данные пользователей и по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска”, – отметили в сообщении.

По информации центра кибербезопасности, вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей. Основные страны, на которые была направлена атака, – Франция, Украина, Бразилия.

Сейчас вредоносные расширения заблокированы Google и Microsoft.

https://www.facebook.com/ncsccUA/posts/227197159022642

Доступ к соцсети “ВКонтакте” вместе с другими российскими и сепаратистскими ресурсами ограничен с мая 2017 года в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список также попали “Одноклассники”, сервисы Mail.Ru и “Яндекс”, сайты российских антивирусных компаний “Лаборатория Касперского” и “Доктор Веб”. В 2018-м и 2019 году в документ вносились изменения (указы №176/2018 и №82/2019).

15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.

13 сентября “ВКонтакте” заявила, что смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении. Активизация работы мобильного приложения для обхода блокировки “ВКонтакте” связана с проведением местных выборов и может представлять угрозу национальной безопасности Украины, заявил замсекретаря СНБО Сергей Демедюк 15 сентября.

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило о подготовке обращения к компаниям Apple и Google с требованием запретить загрузку в Украине мобильного приложения “ВКонтакте”.

25 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинцев, которые пользуются “ВКонтакте”, возьмут на учет. По его мнению, украинские пользователи соцсети должны нести ответственность за распространение контента из РФ.

Опрошенные MC Today провайдеры рассказали, что “ВКонтакте” работает со встроенным VPN и именно так может обходить блокировку в Украине.

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