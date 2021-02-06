 

На нефтезаводе в Уфе загорелся трубопровод

06.02.2021, 1:34, Новости дня
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На территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода, высота факельного горения достигает 10 метров, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Трубопровод загорелся на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе, высота факельного горения достигает десяти метров», – сказал РИА «Новости» источник.

В ГУМЧС по Башкирии сообщили, что пострадавших в результате пожара нет, эвакуация не проводилась. По данным ведомства, сообщение о горении на уфимском нефтеперерабатывающем заводе по улице Ульяновых, 74 поступило в 21.10 (мск).

«Предварительно в результате разгерметизации трубопровода диаметром 350 мм на одной из установок происходит факельное горение. На тушение подано три лафетных ствола и три ствола для создания воздушно-пенной подушки. Персоналом объекта трубопровод перекрыт», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели уточняют, что к тушению привлечены 24 человека и семь единиц техники. Силы и средства работают по второму рангу пожара.

По словам представителя экстренных служб, аварийный участок на горящем трубопроводе перекрыт, идет выгорание и готовится пенная атака. По состоянию на 22.17 (мск) пожарные ликвидировали открытое горение. 

Ранее пожар произошел на складе в Красноярске на площади 3,5 тыс. кв. м, в результате обрушилась кровля. При возгорании погибли трое пожарных и один рабочий.



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