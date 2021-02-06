Создано повышающее эффективность вакцин от коронавируса вещество

06.02.2021, 1:34, Новости дня

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Американские ученые из компании ElicioTherapeutics создали вещество-адъювант, повышающее эффективность вакцин от коронавируса.

Созданное соединение AMP-CpG доставляет антиген вакцины напрямую в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела. Это позволяет снизить дозировку вакцин от коронавируса в десять раз, сохраняя при этом прежний уровень защиты, передает РИА «Новости».

Проведенные эксперименты на мышах показали, что при их иммунизации вакциной с содержанием AMP-CpG, их Т-клеточный иммунный ответ был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которым вводили тот же вакцинный антиген со стандартными клиническими квасцами в качестве адъюванта.

Исследователи полагают, что добавление адъюванта AMP-CpG позволит существенно снизить дозу вакцин от коронавируса, что позволит вакцинировать больше людей по всему миру. Также выяснилось, что он вызывает более высокий иммунитет, нежели альтернативные варианты.

Ранее ученые Медицинской школы Университета Питсбурга выяснили, что новые штаммы COVID-19 могут обходить антитела благодаря генетическим мутациям, которые способны уклоняться от иммунного ответа.