 

Стало известно о планах Германии поставить «выключатель» на «Северный поток – 2»

06.02.2021, 0:40, Новости дня
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Правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся, сообщили СМИ.

«В действительности ни канцлер Ангела Меркель, ни глава МИД социал-демократ Хайко Маас не готовы выйти из спорного проекта – и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод «механизмом отключения», – пишет журнал WirtschaftsWoche.

Издание отмечает, если РФ заявит Украине о намерении сократить поставки топлива, то германская сторона сможет прервать транспортировку газа по «Северному потоку – 2», передает ТАСС. 

Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что «механизм отключения» позволит исключить использование газопровода как средства давления на украинскую сторону. При этом прекращение применения «Северного потока – 2» как рычаг давления на Киев является одним из «важных требований США».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Французский лидер Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией Меркель.

До этого СМИ сообщали, что США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию «Северного потока – 2» в случае сокращения транзитных поставок через Украину.



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