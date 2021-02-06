Fitch подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне

06.02.2021, 0:40, Новости дня

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Долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента РФ подтвержден на уровне «BBB», сообщило международное рейтинговое агентство Fitch.

Рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «F2», передает РИА «Новости».

«Стабильный прогноз отражает политические меры реагирования РФ на шок, связанный с пандемией COVID-19, и чрезвычайную волатильность цен на нефть, что способствовало укреплению макроэкономической стабильности и сохранению устойчивости суверенного баланса», – говорится в сообщении.

Также Fitch полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия способствуют повышению устойчивости РФ к потрясениям и снижению влияния волатильности нефтяных цен на экономику.

Согласно прогнозам Fitch, рост ВВП РФ в 2021 году составит 3,0%. По словам министра финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решение агентства является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий «коронакризиса».

«Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, на этот раз агентством Fitch Ratings – на уровне BBB со стабильным прогнозом – является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий «коронакризиса», – сказал Силуанов.

Глава Минфина добавил, что взвешенная бюджетная политика в сочетании с инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса обеспечила высокую устойчивость РФ перед лицом внешних шоков.

«Дальнейшее накопление фискальных резервов и выход отечественной экономики на траекторию устойчивого роста в будущем могут стать основанием для пересмотра агентством кредитного рейтинга нашей страны в сторону повышения», – отметил он.

В августе 2020 года агентство Fitch также подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента РФ на уровне «BBB».