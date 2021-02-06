Пожар на нефтезаводе в Уфе попал на видео

06.02.2021, 0:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, который произошел из-за разгерметизации трубопровода, попал на видео.

Видео опубликовал Telegram-канал MDK. На кадрах видно факельное горение и плотный черный дым.

Возгорание трубопровода произошло в 21.10 (мск) и было ликвидировано в 22.17 (мск). В тушении огня приняли участие 24 человека и семь единиц техники. Высота факельного горения достигала десяти метров. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.