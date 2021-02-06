 

Пожар на нефтезаводе в Уфе попал на видео

06.02.2021, 0:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, который произошел из-за разгерметизации трубопровода, попал на видео.

Видео опубликовал Telegram-канал MDK. На кадрах видно факельное горение и плотный черный дым. 

Возгорание трубопровода произошло в 21.10 (мск) и было ликвидировано в 22.17 (мск). В тушении огня приняли участие 24 человека и семь единиц техники. Высота факельного горения достигала десяти метров. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Антон Геращенко: За прошлый год в Украине задержано 116 тыс. человек, севших за руль в нетрезвом состоянии

04.02 / Синоптики рассказали о погоде в столице

18.10 / SpaceX запустила на орбиту Земли еще 60 спутников Starlink

14.09 / Россия хочет внести в список ЮНЕСКО культурные объекты в аннексированном Крыму – Минкульт Украины

26.11 / Сенат Франции предложил принять резолюцию о независимости Нагорного Карабаха. Азербайджан посчитал документ “клочком бумаги”

09.07 / Экономика: РФ перенесет газовый кризис гораздо легче, чем США

13.07 / Путин: РФ не допустила взрывного роста безработицы на фоне коронавируса

21.07 / Специалисты занимаются разработкой аккумуляторов нового поколения для смартфонов

30.08 / Президент Ливана призвал сделать государство светским на фоне кризиса

07.11 / Кличко победил на выборах мэра Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска