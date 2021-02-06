“Для нас неприемлемо”. Степанов рассказал, что Украине предлагали поставлять вакцины AstraZeneca и Novavax из России

06.02.2021, 0:22, Новости дня

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Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от COVID-19 индийского производства, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, но в начале переговоров был вариант о поставках препарата с завода в России. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” 5 февраля рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“Serum Institute производит практически все вакцины для Великобритании. Это мощности AstraZeneca, она производит препараты на нескольких заводах. В том числе, кстати, и в России, но в начале наших переговоров мы сказали, что поставки оттуда для нас неприемлемы. А Serum Institute – для нас полностью понятное предприятие, одно из крупнейших в мире по производству вакцин, и они изготовляют вакцины и для AstraZeneca, и для Novavax”, – сказал Степанов.

Он заявил, что в феврале Украина получит около 1 млн доз препарата от COVID-19, что позволит вакцинировать 500 тыс. украинцев и полностью пройти первый этап вакцинации населения.

Степанов не смог сообщить стоимость контрактов на эти вакцины, сославшись на условия конфиденциальности.

О поставках в Украину вакцин против коронавируса, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, 5 февраля сообщала пресс-служба президента. Их производят по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали уже более 119 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 67 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX поступит в Украину ориентировочно 15 февраля. Речь идет о 117 тыс. доз мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech.

Всего в рамках COVAX Украина имеет потенциальную возможность бесплатно получить 16 млн доз вакцины, из них 8 млн доз поставят гарантированно, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января Зеленский анонсировал получение страной “первого миллиона” доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 “от ведущей мировой компании”. Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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