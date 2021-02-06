Мнение: Лишние люди?

06.02.2021, 0:12, Разное

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Смотрю на фотографии из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово и недоумеваю.

Почему граждан России содержат в центре содержания незаконных мигрантов? Это такой намек, что эти граждане России в России – лишние?

И еще. В отношении Олега Навального и еще нескольких человек возбуждено уголовное дело за «подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм» (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК). Сама фабула уголовного дела попахивает шизофренией. Но мне вот что интересно. Тем, кого свезли в ЦВСИГ, прежде чем утрамбовать в камерах, сделали анализы на коронавирус? Или в камерах эта зараза не выживает и вероятность заражения коронавирусом исключена?

Или в ЦВСИГе потому и плевать на коронавирус, что система считает этих людей лишними? И будет только рада, если они перезаражаются и поумирают?

Фотографии отсюда