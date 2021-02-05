Эксперт: После всебелорусского собрания Лукашенко запустит управляемый транзит власти

05.02.2021, 23:46, Новости дня

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Оппозиция зря саботирует стартующее на следующей неделе всебелорусское народное собрание – тот, кто не участвует в выработке предложений по изменениям к конституции, уже не сможет влиять на политические процессы в стране. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил минский политолог Александр Алесин.

«Политический кризис в Белоруссии уже миновал. Оппозиционные силы, которые летом и осенью на короткое время выступили единым фронтом против Лукашенко, сейчас разделились по интересам. Сторонники оппозиции морально устали – устали стучать головой о стенку. Настоящих революционеров мало. Лукашенко пересидел всех», – считает белорусский военный эксперт Александр Алесин.

Вопреки ожиданиям многих белорусов, на повестке предстоящего 11-12 февраля Всебелорусского народного собрания политические реформы будут отнюдь не главными, предупреждает аналитик.

«Прежде всего, там будут обсуждаться реформы в народном хозяйстве и планы на ближайшую пятилетку. Лукашенко – старый советский хозяйственник. Как всякий стихийный марксист он уверен, что экономика – прежде всего, людей надо накормить. Про духовные запросы, про то, что возникает недовольство политикой, он думает меньше», – отметил Алесин.

Однако на форуме могут быть все же озвучены и политические предложения – по референдуму об изменении конституции. «На этом собрании могут быть заслушаны предложения тех групп населения, которые доверяют Лукашенко. К сожалению, те, кто его не поддерживают, ошибочно саботируют это мероприятие. Те, кто не участвуют в выработке предложений по изменениям к конституции, уже не смогут влиять на политические процессы. На этом собрании Лукашенко как бы прощупает ситуацию, поймет, на какие изменения можно идти», – прогнозирует Алесин.

Собеседник уверен, что вскоре после собрания президент начнет конституционную реформу, – но плавно, по инерции и «с наименьшими потерями для себя».

«В августе, когда он оказался под давлением, Лукашенко был готов уступить многое, но теперь его уступки будут скромными. А срок его правления может быть продлен. Теперь он не видит для себя прямой угрозы. В русле конституционной реформы, скорее всего, Лукашенко начнет проводить управляемый транзит власти, готовить преемников, расставлять на ключевые посты новых людей», – прогнозирует политолог.

Что касается отношений с Россией, то их развитие – неизбежный процесс, уверен Анисин. «Самое главное не то, что РФ оказывает серьезную экономическую помощь, на что ворчат многие эксперты в РФ, а то, что РФ для Белоруссии – главный рынок для сбыта высокотехнологичной продукции. На этих предприятиях работает основной электорат Лукашенко», – отметил эксперт.

«Президент искусственно удерживает там этих людей, дает им работу и тем самым обеспечивает их лояльность. Поэтому продолжение его курса будет зависеть от того, сохранится ли построенная им экономическая модель. А это возможно только при тесной интеграции с Россией», – подчеркивает собеседник.

Алесин убежден, что интеграция Москвы и Минска будет продвигаться «неуклонно, как танк», поскольку у Лукашенко не осталось иного выбора. «Его оттеснили на восток, он стал нерукопожатным на Западе. Самое главное – соблюсти баланс интересов, что очень трудно. При всем добром отношении к России, сторонников полной интеграции у нас не очень много. Мысль преобладает такая: мы – братья, но мы уже взрослые. Каждый живет в своей квартире, поэтому будем ходить друг к другу в гости, а жить в коммуналке не хотим», – подытожил Алесин.

Напомним, на следующей неделе – 11-12 февраля – в Минске намечено VI Всебелорусское народное собрание. Указ о созыве собрания Лукашенко подписал еще в декабре. Согласно указу, на обсуждение участников собрания будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

Собрание созывается в соответствии со ст. 37 конституции Белоруссии в целях реализации права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни страны. Первое такое собрание было проведено в 1996 году. А последний раз оно созывалось в 2016.

Численность участников и гостей составит 2,7 тыс. человек. Участники форума от различных областей и от Минска избираются с учетом норм представительства районными и городскими советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями. От каждой области в собрании примет участие не более 310 человек, от Минска – не более 370 граждан.

Сразу после подведения итогов президентских выборов 9 августа Белоруссию охватили массовые протесты. На фоне протестов Лукашенко сообщил о необходимости изменения конституции и выразил готовность поделиться полномочиями в пользу других ветвей власти. В этой связи он и анонсировал созыв Всебелорусского собрания – для обсуждения конституционной реформы. Однако лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая находится в эмиграции, отказалась обсуждать поправки в конституцию с Лукашенко, настаивая на проведении новых президентских выборов.