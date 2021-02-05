“Рабочий день закончился”. Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

05.02.2021, 23:28, Новости дня

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Судья Бабушкинского районного суда Москвы на заседании 5 февраля отложила на 12 февраля рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Второй мировой войны, в котором обвиняемый – российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщила радиостания “Эхо Москвы”.

Судья приняла решение на основании ходатайства стороны обвинения, которая просила отложить слушание, так как рабочий день закончился.

РБК пишет, что Навальный выступил против. Гособвинитель в этом деле – прокурор Екатерина Фролова, которая была обвинителем в и деле “Ив Роше”, отметило агентство.

В июне 2020 года Навальный выложил в cоцсетях видеоролик, в котором участвовали актеры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, хоккеист Вячеслав Фетисов, 93-летний участник Второй мировой войны Игнат Артеменко и другие. Они высказывались в поддержку поправок в конституцию РФ. Навальный назвал героев видео предателями.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в отношении Навального. Как писало агентство ТАСС, Артеменко случайно прочитал комментарий, из-за чего у ветерана начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали “скорую”.

В сегодняшнем заседании ветеран принимал участие по видеосвязи.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса России (клевета). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы до двух лет. Свою вину оппозиционер не признает.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию “Ив Роше” заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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