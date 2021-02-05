 

Мнение: Прикрылись ветераном?

05.02.2021, 23:18, Разное
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Навального снова судят.  По уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ.

СКР возбудился на твитт Навального о ролике телеканала Russia Today об одобрении поправок к конституции.

Дословно: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предппатели».

Отсюда

Голосовать за поправки призывали Артемий Лебедев, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, актер Иван Охлобыстин, врач-кардиохирург Лео Бокерия и другие. Но потерпевшим по уголовному делу выдвинули 94-летнего ветерана. Который, думаю, даже не видел твитта Навального. И заявления не писал….

По всему получается, что прикрылись ветераном?

И мне вот что еще интересно. Лебедев, Фетисов, Охлобыстин, Бокерия и др., выходит, согласны с мнением Навального, что они «продажные холуи» и «предатели»?

PS  Лично я извинился бы перед ветераном. Еще летом извинился бы, обратившись к ветерану:

– Дорогой Игнат Сергеевич, простите меня. Простите за то, что Вас втянули в эту гнусную историю. Простите за то, что Вам зачитали мой твитт, адресованный не Вам, а совсем другим людям…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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