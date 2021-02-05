El Economista – «можно было бы попробовать» — испанский специалист оценил эффективность вакцины «Спутник V»

05.02.2021, 22:42, Новости дня

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Вице-президент Испанского общества экстренной медицинской помощи Сесар Карбальо высоко оценил эффективность российской разработки от коронавируса «Спутник V», отметив, что прежде незаслуженно смеялся над ней, пишет El Economista. По словам специалиста, Испании следовало бы обратить внимание на вакцину, учитывая результаты третьей фазы испытаний.



Reuters

Вице-президент Испанского общества экстренной медицинской помощи Сесар Карбальо оценил эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» и возможность использования российской разработки для национальной программы вакцинации Испании, пишет El Economista.

Так, по мнению специалиста, вакцинация и усиление контроля на предмет завезённых случаев коронавируса в аэропортах могут существенно снизить количество заболевших и темпы распространения вируса, в том числе новых штаммов.

«Нам уже известно, что эффективность вакцин Novavax и Jhonson & Jhonson снижается с 89—90 процентов до 60 процентов для защиты от варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке», — заявил Карбальо.

На вопрос о российском препарате «Спутник V» специалист ответил, что несмотря на изначальные сомнения в её эффективности, результаты третьей фазы испытаний вакцины, опубликованные в медицинском журнале The Lancet, заставили его изменить мнение.

«Это правда, мы много смеялись, но только посмотрите — у неё столь высокая эффективность, что можно было бы попробовать. Нам действительно не помешало бы несколько миллионов доз «Спутника V», учитывая эффективность выше 90 процентов», — приводит El Economista слова Карбальо.

При этом специалист уточнил, что к вакцинации надо подходить осторожно, не забывая о клеточном иммунитете и антителах. По его словам, важно отложить вакцинацию тех граждан, которые уже переболели коронавирусом, так как переболевшие обладают иммунной памятью для защиты от повторного заражения в течение как минимум восьми месяцев. «Очень важно оптимизировать каждую дозу, которая будет у нас в наличии», — добавил Карбальо.