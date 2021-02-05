CNN – Байден пообещал, что при нём США не будут пасовать перед «агрессивными действиями России»

05.02.2021, 22:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент США Джо Байден заявил о том, что дни, когда США пасовали перед «агрессивными действиями России», уже в прошлом, передаёт CNN. Он также добавил, что новая администрация без колебаний будет заставлять Москву платить за эти действия всё большую цену и будет защищать американский народ и жизненные интересы Соединённых Штатов.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Американские союзы — это наш величайший актив, и лидерство посредством дипломатии означает снова стоять плечом к плечу с нашими союзниками и ключевыми партнёрами.

Под лидерством посредством дипломатии мы также должны понимать дипломатическое взаимодействие с нашими противниками и нашими конкурентами там, где это соответствует нашим интересам и обеспечивает безопасность американского народа.

Вот почему вчера Соединённые Штаты и РФ договорились продлить договор СНВ-III на пять лет, чтобы сохранить единственный оставшийся договор между нашими странами, гарантирующий ядерную стабильность.

В то же время я дал понять президенту Путину в манере, сильно отличающейся от манеры моего предшественника, что дни, когда Соединённые Штаты пасовали перед агрессивными действиями России: вмешательствами в наши выборы, кибератаками, отравлениями своих же граждан — прошли. Мы без колебаний будем повышать для РФ цену (за её действия. — ИноТВ) и будем защищать наши жизненные интересы и наш народ. И мы будем более эффективны в отношениях с Россией, когда станем работать в коалиции и в координации с другими партнёрами-единомышленниками.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2021 года.