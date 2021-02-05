 

France 24 – Индия движется к коллективному иммунитету, но с новыми штаммами победу праздновать рано

05.02.2021, 22:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как показало недавнее исследование, у более половины участвовавших в нём жителей Нью-Дели есть антитела к коронавирусу. Это говорит о том, что реальное число заразившихся в Индии может быть куда больше официальной статистики в 10 млн, подчёркивает France 24. Однако в условиях существования других заразных штаммов говорить о победе и формировании коллективного иммунитета пока рано.

На улицах индийской столицы так же многолюдно, как было и до пандемии. Уже на протяжении трёх месяцев в этой стране, где проживает 1,3 миллиарда человек, число новых заражений становится всё меньше. Во многих больницах, ещё не так давно переполненных пациентами с COVID-19, сейчас с таким диагнозом лежит лишь небольшая группа людей.

 

Отделение интенсивной терапии в этой больнице Нью-Дели сегодня вообще пустует. 

 

МЕДИК: На протяжении последних двух-трёх месяцев мы наблюдаем постепенное снижение числа пациентов. И это происходит не только в нашей больнице — повсюду. 

 

Учитывая, что в Нью-Дели и его окрестностях живут 30 миллионов человек, здесь было непросто соблюдать режим социального дистанцирования. Эксперты в сфере здравоохранения полагают, что из-за столь стеснённых условий жизни в индийской столице число заражений будет намного выше, чем считалось изначально. Похоже, эти оценки подтверждает и исследование анализов крови на наличие антител, которое было организовано городским советом Нью-Дели и в котором приняли участие тысячи жителей города.

 

ПРАГЬЯ ШАРМА, врач: По результатам исследования мы видим, что у более чем 56 процентов участников, если точнее у 56,13 процента, уже есть антитела в крови. Это значит, что уже более половины населения было в определённой степени подвержено заражению и не было защищено от коронавируса. 

 

Если это действительно так, то общенациональная статистика по Индии в 10 миллионов случаев заражений может оказаться лишь верхушкой айсберга. Чтобы восстановить пострадавшую экономику, страна уже начала ослаблять ограничения, введённые для борьбы с заболеванием. Но в условиях существования ещё нескольких заразных форм коронавируса говорить о победе и формировании коллективного иммунитета может быть пока рано. 

 

В октябре бразильский город Манаус был в похожей ситуации, что и сейчас Нью-Дели. Но потом город захватил новый штамм коронавируса и заставил местные больницы иметь дело с внушительным потоком недавно заразившихся пациентов. 

 

Дата выхода в эфир 03 февраля 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Россия предложила Госдепу раскрыть получателей американских денег

02.11 / ЦИК Молдовы посчитал 100% бюллетеней на выборах президента, во второй тур вышли Санду и Додон

15.01 / Администрация Трампа решила не расширять черный список компаний КНР

01.07 / Украина и Молдова обсудили противодействие влиянию России

25.07 / Спрятал в бензобаках. Гражданин Украины пытался вывезти в Румынию янтарь

12.11 / Из-за вторжения России на Донбасс и в Крым погибли более 13 тыс. человек – представитель Украины при ООН

01.07 / Голосование за изменения в конституции РФ. Европарламент не отправлял в Крым своих наблюдателей

09.12 / В Конгрессе США не признали победу Байдена на выборах президента

17.01 / Азербайджан направил в ЕСПЧ заявление с обвинениями Армении

11.01 / Предки из Бессарабии, пионерлагерь, плавание с русскими моряками и “F…ck the EU”. Что известно о Виктории Нуланд, которая, вероятно, вернется в Госдеп США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска