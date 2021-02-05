Мнение: Методичка Греты Тунберг

05.02.2021, 22:36, Разное

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О "поэтической справедливости".

Шведская экоактивистка Грета Тунберг случайно опубликовала в «Твиттере» сообщение с подробным списком «рекомендуемых постов» о продолжающихся гражданских беспорядках в Индии. Сообщение вскоре пропало, но пользователи сети успели сохранить скриншоты. В результате полиция города Дели возбудила дело, пишет New York Post.

В «методичке», в частности, содержатся советы о том, что именно нужно публиковать, какие публикации репостить и каких знаменитостей следует отмечать в своих сообщениях. В частности, активистке якобы советовали обращать внимание на посты американской певицы Рианны, посвященные теме протестов фермеров в Индии. Также предлагалось осветить запланированные демонстрации у посольств Индии. Как пишет Times Now, материалы кампании и шаблон для социальных сетей были созданы канадским фондом «Поэтическая справедливость».

четверг полиция Дели возбудила дело по факту публикации «методички». Там заявили, что иностранное вмешательство в вопросы, являющиеся исключительно внутренним делом страны, недопустимо. МИД Индии обвинил «иностранных лиц» и знаменитостей в попытке навязать свою повестку. Индийские СМИ сообщали, что дело возбуждено и против Тунберг, но данная информация не подтвердилась.

Индийские фермеры протестуют против новых законов в сфере сельского хозяйства, из-за которых, по их словам, они станут беднее и окажутся во власти корпораций. В ходе самого ожесточенного столкновения 26 января сотни полицейских были ранены, а один протестующий погиб.

https://m.business-gazeta.ru/news/498155 – цинк

Шансы Греты Тунберг на Нобелевскую Премию Мира падают, шансы Тихановской и Навального растут. В этих крысиных бегах политических фриков нет права на ошибку.

Можно также отметить, что вот примерно для этого и выращивают искусственных ЛОМов, чтобы потом их использовать для влияния на процессы в других странах по заказу спонсоров "борьбы за экологию" или еще за что нибудь.

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