Данилов: Мы будем только рады, если Россия заберет сотрудников заблокированных каналов к себе

05.02.2021, 22:34, Новости дня

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет рада, если РФ заберет сотрудников заблокированных телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK на работу в Москву.

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которую транслировали в YouTube.

– …Я хотел бы поблагодарить человека из Москвы, который предложил им всем вернуться домой в Москву, и они сегодня там им предложили работу. Я ему благодарен, пусть забирают, мы будем только рады, чтобы они работали там, где и работали, но пусть работают на той территории, – сказал Данилов.

Он отметил также, что распространяемая в СМИ информация, что на этих каналах работало 1500 человек, не соответствует действительности.

Секретарь СНБО подчеркнул, что решение о введении санкций против телеканалов готовилось в течение восьми месяцев и отменить его будет невозможно.

Работу в России сотрудникам попавших под санкции телеканалов предложила 4 февраля главный редактор кремлевского агентства Russia Today Маргарита Симоньян.

А также предлагаю работу:

1. Сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским.

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 4, 2021

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. 5 февраля он сообщил, что решение о санкциях основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы. Президент заверил, что принятое решение – законно, обоснованно и справедливо.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов.

Телеканалы сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Члены партии считают, что президент “грубо нарушил” Конституцию Украины, подписывая указ.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза. В России санкции осудили.

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