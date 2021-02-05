20 тысяч – Личное мнение

05.02.2021, 22:20, Разное

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Откровенно скажу, не хотела писать о Бородиной — надоела она мне хуже горькой редки. И не буду этого делать, приведу только одну цитату:

«Если у вас зп 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили», — заявила бывшая ведущая публичной трансляции с лобкового места.



Фото: Соцсети

На удивление — вот уж не ожидала такого от Ксении — мысль очень глубокая. Примерно, как жопа слона или даже глубже.

Если у вас зарплата нищенская, это вы допустили. Точка.

В противовес Бородина приводит себя в пример — развивается, работает, ставит цели. Всё у неё хорошо, всё прекрасно, и можно лишь по-хорошему позавидовать трудолюбию Ксении.

Однако, далеко не всегда даже самый упорный труд трансформируется в деньги. Дело, скорее, в профессии, которую ты избрала. Объясню.

Возьмём учителя или сталевара. Пожарного, воспитателя детсада — да таких профессий много, почти каждая первая. Как бы ни развивались люди в этих своих профессиях, они всё равно будут иметь доход на порядки меньше, чем баба торгующая ртом в телевизоре.

Это — факт.

Обвинять человека, что он тупой, ленивый, бездельник аморфный, а потому у него 20 тысяч, нельзя по объективным причинам. У нас тупо не платят больше, каким хорошим ты ни была бы специалистом.

Можно быть хорошим человеком, но с деньгами — не сложилось.

Возможно, где-нибудь в идеальном мире и существует взаимосвязь «работаешь — получаешь». Но это явно не относится к нашей действительности, в которой все самые полезные профессии очень низко оплачиваются.

Ксения сама в ближайшем будущем столкнётся с этим. Дом 2 или закроют, или у него вконец рухнут рейтинги. Инстаграм долго уже не протянет, соцсеть умирает. На чём заработает Ксения? Боюсь, что она всё потратит.

И вот тогда, оказавшись без лёгких денег из телевизора, имея мужа, который умеет платить со смартфона карточкой, Бородина поймёт, что дело не в лени или трудолюбии, не в особых способностях, а деньги имеют не только хорошие люди, но и тупые, лентяи, мерзавцы, пока «развитые», как Ксения, получают копейки.

Люди не выбирают зп в 20 тысяч. Суммой зарплаты человека в нашей стране оценивать просто глупо.

Считаете иначе?

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