Мнение: Письмо: “Кадры красивого фильма”

05.02.2021, 22:06, Разное

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Давайте продолжим с фокусом разбираться.

При разборе писем нам очень важно поместить свой фокус на основную, главную проблему автора. Не рядом, а точно там.

Не на запрос автора надо помещать свой фокус! На его проблему. Обычно проблема как-то связана с запросом, но только у нерыб это совпадает, а у рапанов связь очень косвенная.

Запрос в письме – это то, где фокус автора. Если вы поместили свой фокус правильно, то есть на реальную проблему автора, вы можете сопоставить его проблему с его запросом, и так вам будет понятно и кто перед вами, и как ему выбираться. Чтобы выбраться из сложной ситуации, человек должен поместить фокус на свою проблему, только после этого проблему можно будет решать. А у большинства авторов проблема тут, а фокус там и запрос касается не проблемы, а “как накормить корону”.

Давайте посмотрим вот в этом письме: где тут фокус автора, какой запрос, и какова реальная проблема.

eklmn87

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Мне 33, ему 37.

Познакомились на СЗ.

Гуляли по сказочным, волшебным местам.

Он перенес меня через холодный ручей на руках.

Пела ему колыбельную в машине, он гладил меня по волосам.

(Мы можем с самого начала следить за фокусом автора. Фокус автора на наслаждении от великолепных мест, по которым она гуляла с мужчиной. Это хорошо, что автор любит природу, но плохо, что она складывает это в шкатулку и считает вложениями мужчины)

На следующий день я уехала на 2 дня, а когда приехала, обнаружила у консьержки подарок от него. Эти 2 дня он непрерывно писал, я не успевала отвечать, т.к. редко в поездке открывала телефон, но он не обижался и писал всякие нежности-приятности.

В следующий раз гуляли по местам, напоминающим кадры красивого фильма, с заброшенными арками, храмами, огромным ущельем с еще одной рекой.

Он на очередном обрыве сзади взял меня за руки, и я уплыла.

Потом стояли под звездами, я видела, что он хотел поцеловать меня, но сделал это уже в машине.

(Необидчивость мужчины и красивые звезды автор тоже складывает в шкатулку. Можете объяснить, чем содержимое шкатулки в письме отличается от красочных описаний без шкатулки? Видите отличия?)

Это было прекрасно для меня.

Он нежно обнимал и ласкал, я гладила его лицо и руки.

Все горело внутри, я видела, что он меня хочет тоже.

И тут на экране его телефона, с которого он включил музыку, высветилось “Любимая” и его фото в окружении чудесной, большой, дружной семьи.

Меня ударило под дых, и все прекратилось.

Больше не хотелось ни его, ни романтики.

Он конечно понял, поехал отвозить меня домой.

Мы поговорили, и он сказал, видя, что я расстроилась, что у него с женой нелады, что они ругаются и т.д. Что он даже думает разводиться, но это надо продумать хорошо.

Я сказала, что не хочу лезть в его личную жизнь, это не мое дело, только, добавила, я любовницей никогда не стану.

Он сказал, что и не хочет, чтобы я была любовницей, ему нравится просто общаться со мной.

На прощание он сказал, что хочет со мной продолжать общаться и видеться.

Я сказала, что не хочу, т.к. он мне уже понравился, и дружить я с ним не смогу (щипцы), и он тоже со мной вовсе не дружить хочет, а обманывать другую женщину я не хочу.

(Вот здесь главное место в письме. Не так уж плохо, что автор сказала мужчине, что переживает за жену. Плохо, что она на самом деле так думает. Вместо четкого понимания, что она не хочет и не сможет делить мужчину с другой женщиной, что ее пугает роль любовницы, что она не хочет оказаться в таком уязвимом и невыгодном положении, тем более ее часики громко тикают и нет времени болтаться в треугольнике, она прикрылась короной Спасательницы. Якобы она жалеет его жену и не хочет делать ей больно, “разрушать его семью” как пишут такие как автор. Вываливать все это мужчине не нужно, но четко понимать самой – очень важно. Это и есть – фокус на проблеме. Проблема автора – она влюбилась в женатого мужчину и догадывается о засаде, но мечется. Как решается такая проблема? При осознании своего невыгодного и даже унизительного положения СЗ мужчины снизится. Тем более они совсем недавно познакомились и ничего серьезного между ними нет)

Однако так вышло, что весь следующий день мы переписывались, только не на личную, а на отвлеченные темы. И еще у нас была запланирована на следующий день очередная прогулка в красивое место, для чего он даже взял отгул на работе, это было оговорено еще за несколько дней до этого.

В конце дня он сказал, что очень хочет со мной встретиться, что завтра заедет за мной на работу, что я так просто от него не отделаюсь. Сказал, что просто пообщаемся, ему со мной просто хорошо.

Я уже сама колебалась, ничего на это не ответила, пошла на тренировку, потом сразу спать и даже не заглянула в телефон, очень хотелось просто забыть обо всем поскорее.

Наутро выспавшись, написала ему, что не хочу больше с ним видеться, и очень извинилась за то, что отгул вот так впустую пропал, но мол я не могу так.

(Она то общается с ним и соглашается на встречу, то вдруг отказывается. Качает ее именно потому, что она не осознает засаду, ей кажется, что она спасает его жену и его брак. А спасать чужую тетку и чужой брак неохота конечно, поэтому ее и тянет к нему. Если бы она четко понимала, что спасает себя, ее бы не качало)

Он в недоумении написал много всего, спрашивал, почему, почему нельзя просто увидеться, говорил, что он приедет, чтобы я в лицо ему это сказала.

Я попросила его не приезжать, а причина проста – он женат, и я не хочу обманывать его жену.

Потом удалила его из пар на СЗ (честно – для себя, чтобы не видеть расстояния между нами и его фоток, с глаз долой – из сердца вон), переписку в вотсап, но не блокировала там, как-то некрасиво было бы совсем.

(Ей жаль его. Ведь она чувствует себя очень любимой, а поступок свой героическим по отношению к жене. Нет представления, что жена намного дороже мужчине, что слабое звено в этом треугольнике – сама автор. Если бы понимала, не жалела бы. Понятно, как важен ваш правильный фокус при разборе? Вы сразу видите, что не так у автора и в чем его корона и даже как ее снимать)

Он в вотсапе сказал, что обиделся на то, что из пар удалила, что не верит, что это конец.

Сказал, что ему надо срочно уезжать по работе на неделю (это правда, он при мне тоже летал в командировку, они у него бывают внезапные по работе).

Я ответила, чтобы он берег себя.

(Она выступает его адвокатом перед нами, оправдывая его отсутствие работой. Ведь по ее штурманскому плану он должен доказывать ей любовь, а не пропадать на неделю. И она просит его беречь себя, ведь мало ли что может произойти с отвергнутым влюбленным человеком. Видите как корона Спасателя растет и делает из автора дуру? Сначала дурой она не была)

Он – что вернется, и мы поговорим. Я ничего не ответила.

Уважаемая Эволюция! Пожалуйста, помогите!

Я не понимаю, что делать, шатает, штормит.

Думаю о нем, хотя понимаю, что надо просто забыть женатого мужчину с дружной семьей.

Как мне нормально это все завершить, когда он вернется и напишет?

Он конечно может потерять интерес за эту неделю и не написать никогда, и это мне на руку, выкину из головы как сон (очень хочу выкинуть, хотя видимо, нацепляла какого-то репейника и все равно вспоминаю о нем). Но если напишет, я хочу быть готова к этому и не слиться в очередной раз.

(Автор кокетничает про “очередной раз”. Пока она не сливалась, но начнет сливаться в своей короне Спасателя. Мужчина позовет ее и она побежит утешать бедняшу, который в ее фантазиях страдает по ней. Стоит мужчине показать, что его обижает ее отказ, она будет рыдать от сочувствия к нему и пытаться загладить вину. Вы можете описать, как так вышло, что корона Спасателя по отношению к жене вырастает в Спасателя по отношению к самому мужчине? И еще о том, как корона Сокровища превращается в корону Спасателя? В начале письма это есть и даже подробно)

Спасибо Вам за все.