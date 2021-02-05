 

В «Лизе Алерт» сочли недостаточными поправки в законопроект о тайне связи

05.02.2021, 21:59, Новости дня
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В «Лизе Алерт» призвали отдать приоритет праву на жизнь перед правом на тайну связи при разработке поправок в законопроект «О связи».

 «В Госдуме РФ готовится ко второму чтению законопроект, который появился в рамках реакции государственной машины на наши инициативы. В том виде, в котором он там лежит, он позволит спасти до 10% из тех, кто нуждается, а наша задача написать такие поправки, которые помогут спасти вовремя 70% процентов и более, и убедить в этом общественность и все ведомства», – говорится в заявлении председателя добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева на сайте организации.

По его словам,  «Лиза Алерт»  активно обсуждает профильный закон в Минцифры, в рамках рабочей группы, в которой есть и представители силовых ведомств. «Нам очевидно, что право на жизнь первично, и нельзя охранять тайну связи, наплевав на право на жизнь. А именно так сейчас и происходит. Только отряд «Лиза Алерт» не успел 976 раз за 2020 год к людям, сжимавшим телефон в руках и надеющимся до последнего», – сообщил Сергеев.

Как подчеркнул глава поисковиков, инициатива Минцифры – определить, что именно попадает под тайну связи таким образом, «чтобы никто и никогда не смог получить ваших разговоров и переписок, но мы знали, где находится ваш телефон, когда вы в беде».

«Общественные обсуждения поправок, тщательная проработка обезопасит граждан от любой возможности нецелевого применения закона, которого все боятся. Кстати, большая часть приложений в вашем телефоне точно про вас знает все, но это не дает нам возможности вас спасти. Наша задача – получить инструмент спасения. И мы будем за него бороться», – сказано в заявлении Сергеева.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ доработало законопроект, ранее принятый Госдумой в первом чтении в целях оперативного поиска пропавших без вести людей. Доработанный законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия Правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации. При этом для ранее включенной в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи.

Ранее координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов заявил, что в организации поддерживают предложение Минцифры исключить информацию о местоположении мобильных телефонов из категории закрытых сведений в законе «О связи». Он пояснил, что сейчас такие сведения могут быть раскрыты только с согласия самого абонента, что невозможно сделать, если человек пропал,

Напомним, замглавы Минцифры Олег Иванов рассказал, что ведомство подготовило проект поправок в закон «О связи», предусматривающих исключение из-под действия нормы о тайне связи информации о местоположении мобильных телефонов. Замглавы министерства подчеркнул, что проект соблюдает нормы законодательства по персональным данным, так как координаты местоположения не являются персональными данными. 



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