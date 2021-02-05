 

Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык

05.02.2021, 21:59, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык. Глава государства записал обращение к украинцам на русском языке и рассказал, почему закрыл три оппозиционных телеканала.

По его словам, «если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском», который является языком «многих защитников Украины».

«И защитников от «защитников» того русского, который к нам приезжают защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык», – сообщил Зеленский в Twitter.

Украинский лидер выложил в Facebook обращение на русском языке к украинцам по поводу ситуации с закрытием нескольких оппозиционных телеканалов. По его словам, владельцы заблокированных вещателей пытались «разделить» народ страны и занимались «профессиональным зомбированием» украинцев.

Украинский лидер также перефразировал одного из героев «Собачьего сердца»: «Не читайте продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы, иначе получите порцию сочной и полной брехни».

«Я же продолжаю лично рассказывать вам о нашей работе и о победах Украины. И сегодня хочу сделать это на русском языке. На этом языке особенно в последнее время нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском. На языке, что, по мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют», – сообщил Зеленский.

Политик добавил, что несмотря на все проблемы и конфликты, многие защитники Украины говорят именно на русском языке. Он также опроверг, что Украина запретила продавать на своей территории книги Михаила Булгакова и Бориса Акунина, назвав эти известия «бредом космического масштаба».

«Я мог бы подробно рассказать, что по данным книжной палаты, включая 2020 год, «Мастера и Маргариту» на Украине издавали 39 раз. Что этот роман в школьной программе. Что на ввоз «Мастера и Маргариты» выданы 14 разрешений», – цитирует РИА «Новости» Зеленского. 

Президент отметил, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита», «но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма». По его словам, в самом центре Киева можно свободно купить книги, изданные на русском языке.

Напомним, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». 

Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента.



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