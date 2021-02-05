 

Мнение: Страна победившей медиа-цензуры, борьба за честные выборы и лишение премии Сахарова

05.02.2021, 21:54, Разное
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1. После бана в твитере Дональд Трамп попытался перейти в соцсеть Парлер. Чтобы надёжно заткнуть рот президенту, Гугл немедленно убрал соцсеть из своего магазина для андроидов, а Эппл удалил приложение соцсети Парлер из Аппстора. Также Амазон отлучил соцсеть от хостинга.

https://tjournal.ru/news/320712-apple-udalila-iz-app-store-prilozhenie-parler-populyarnyy-sredi-storonnikov-trampa-analog-twitter
https://habr.com/ru/news/t/538632/

Парлер попыталась судиться, но судья издевательски отказала в иске, заявив, что «подстрекательская риторика может быстро и легко превратить законный протест в насильственное восстание»:

https://habr.com/ru/news/t/536626/

Вывод из этого я могу сделать только один. Оккупационная администрация США вытерла ноги о труп свободы слова. В США введена эффективная цензура: интернет-монополисты контролируют львиную долю информационного пространства и ни минуты не стесняются затыкать тех, на кого им покажут пальцем.

2. Читатели пишут:

Про Мьянму. Это не военный переворот. Скорее это честные военные пресекли массовую фальсификацию на выборах. Имея на это все конституционные права (треть мест в парламенте и решающее право голоса в Мьянме у военных)

После выборов в ноябре – военные обнаружили миллионы(!) фальшивых бюллетеней. И не один и не два раза вежливо просили ЦИК и президентшу обьяснить эту массовую фальсификацию. Те отмахнулись. Военные сместили предполагаемых мошенников и назначили новые всеобщие выборы. Запад кричит, значит на хвост наступили ему. А главный военный Мьянмы недавно с Шойгу встречался. И вообще они все в России учились. Так что это победа России за честность выборов, как сие ни странно звучит.

https://glav.su/blog/5520/1529278/

Более подробно ситуация описана вот здесь:

https://glav.su/forum/4/16/5962717/#message5962717

3. И ещё про Мьянму:

https://glav.su/blog/302/1496426/

10 сентября 2020

Лидера Мьянмы лишили премии Сахарова

Европарламент осудил бездействие Аун Сан Су Чжи в условиях “непрекращающихся преступлений” против мусульман-рохинджа.

Европарламент ввел санкции против министра иностранных дел Мьянмы, государственного советника Аун Сан Су Чжи, которая сегодня фактически является гражданским руководителем Мьянмы. В четверг, 10 сентября, глава Европарламента Давид Сассоли и председатели фракций решили исключить Су Чжи из списка лауреатов премии Сахарова.

Причиной этой меры стала политика Мьянмы в отношении этнической группы рохинджа. Европарламентарии подвергли критике бездействие Су Чжи в условиях “непрекращающихся преступлений против мусульман-рохинджа”.

Ныне 75-летняя Аун Сан Су Чжи получила в 1990 году премию Сахарова в области прав человека за ее ненасильственную борьбу за демократию и права человека в бывшей Бирме. Годом позже ее наградили Нобелевской премией мира. Однако впоследствии отношение отношение к лидеру Мьянмы стало постепенно меняться.

Источник: Место для дискуссий



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