 

24 канал – неизвестные облили краской памятник Степану Бандере во Львове

05.02.2021, 21:50, Новости дня
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В украинском Львове неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Как передаёт «Телеканал новин 24», местная полиция устанавливает причастных к повреждению памятника, в случае доказательства вины злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырёх лет.


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Во Львове неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере, расположенный на площади Кропивницкого. Как передаёт «Телеканал новин 24», мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в ближайшее время сотрудники коммунальных служб выполнят работы по очистке памятника.

Садовой также отметил, что не знает цель злоумышленников, которые это сделали, впрочем, надеется, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску.

«Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и важное место в истории Украины невозможно закрасить краской», — подчеркнул мэр Львова.

Он также добавил, что соответствующее заявление уже направили в полицию.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что 5 февраля в 2:20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Бандере на площади Кропивницкого.

Сейчас правоохранители устанавливают злоумышленников, причастных к повреждению памятника.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». В случае доказательства вины злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырёх лет.



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