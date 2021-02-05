Мнение: Покрасили Бандеру

05.02.2021, 21:46, Разное

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Во Львове неизвестные патриоты залили красной краской статую Бандеры.

Местный гауляйтер уже заявил, что Бандеру не залить краской и он всегд будет с Украиной.

Гестапо ведет поиски причастных.

И еще, на тему прославления бандеровцев в Польше.

«Необходимо также осознать, что Украина является единственным в мире государством, взращивающим нацистские традиции, что в будущем несет угрозу не только для Европы, но прежде всего для государственного существования Украины», — заключалось в обращении.

Письмо подписали несколько десятков известных общественных и кресовых деятелей, среди которых ксендз Тадеуш Исакович-Залеский, профессор Влодзимеж Осадчий, профессор Чеслав Партач и историк Люцина Кулиньская.

Данное обращение не прошло незамеченным, и с некоторым опозданием на страницах портала Do Rzeczy появилось «контрписьмо» четырех польских историков, специализирующихся на польско-украинских отношениях, которые жестко раскритиковали данный текст. В ответном письме патриотов и кресовян обвинили в организации «провокации, рассчитанной на обострение польско-украинских отношений» и в «опасных констатациях», которые «крайне безответственным способом ставят под сомнение направление польской восточной политики после 1989 года».

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В декабре прошлого года Верховная рада Украины утвердила предложенный правительством список исторических юбилеев, которые будут отмечаться в стране в 2021 году на государственном уровне. В частности, запланировано празднование 110-й годовщины со дня рождения Дмитро Клячкивского, который назван «военно-политическим деятелем, организатором и первым командующим УПА, руководителем УПА на Волыни и участником боев за независимость Украины в XX веке».

В Польше к данному деятелю несколько иное отношение.

Даже в польской Википедии он именуется военным преступником, одним из инициаторов и главным руководителем Волынской резни.

На решение украинского парламента отреагировал депутат Сейма от Конфедерации Кристиан Каминьский, который следующим образом оценил деятельность Клячкивского: «Его исторические "достижения" сводятся к резне польских гражданских лиц, включая женщин, стариков и детей. Видимо, для властей Украины это является борьбой за независимость».

Каминьский также подчеркнул, что «Польша на это должна однозначно ответить и начать обсуждение того, как формировать отношения с государством, которое открыто нас презирает», и обратился по этому поводу в комиссию Сейма по иностранным делам.

Однако правящая в стране партия «Право и справедливость» (ПиС) продемонстрировала свою толерантность по отношению к украинской исторической политике. Кристиан Каминьский сообщил в конце января, что ПиС без объяснения причин отменила заседание комиссии Сейма по иностранным делам, на котором необходимо было выразить позицию по поводу «позорного решения парламента Украины о чествовании деятеля ОУН-УПА (запрещена в России — прим. RuBaltic.Ru) Дмитро Клячкивского — вдохновителя и организатора геноцида поляков на Волыни».

Польские политические элиты в очередной раз, по сути, выразили свое согласие на глорификацию деятелей бандеровского движения.

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210204-polyakam-navyazyvayut-tolerantnost-k-bandere-i-banderovtsam/ – полностью про глорификацию бандеровцев в современной Польше по ссылке. Те кто против, те сразу записываются в агенты Путина

Этот нацизм кого надо нацизм.

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