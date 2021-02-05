ВОЗ призвала фармкомпании поделиться мощностями для производства вакцин от COVID-19

05.02.2021, 21:44, Новости дня

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Всемирная организация здравоохранения заявила о необходимости наращивания производства вакцин от COVID-19. Об этом 5 февраля сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщила пресс-служба ВОЗ.

По его словам, на прошлой неделе компания Sanofi объявила, что предоставит свою производственную инфраструктуру для производства вакцины Pfizer/BioNTech.

“Мы призываем другие компании последовать этому примеру. Компании также могут выдавать лицензии, позволяющие другим производителям делать их вакцины. Это механизм, который использовался ранее для расширения доступа к лечению ВИЧ и гепатита С”, – сказал Гебрейесус.

Он отметил, что обмен знаниями и данными позволит использовать простаивающие производственные мощности и создать новые производственные базы в Африке, Азии и Латинской Америке.

“Глобальное расширение производства также снизит зависимость бедных стран от пожертвований богатых”, – подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 105 млн человек, умерло 2,28 млн заболевших.

По информации Bloomberg, на 5 февраля в мире введено более 119 млн доз вакцин от коронавируса в 67 странах мира.

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