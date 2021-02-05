Закрытым из-за коронавируса «Лувру» и «Версалю» грозит банкротство

05.02.2021, 21:42, Новости дня

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Французские музеи, которые остаются закрытыми на протяжении нескольких месяцев из-за ограничений на фоне эпидемии коронавируса, находятся на грани банкротства, сообщил администратор Лувра и Национальной школы декоративного искусства Фредерик Жуссе.

«Музеи – большие или малые – почти разорены. Если приводить некоторые цифры, то, можно сказать, что Лувр теряет 10 млн евро в месяц, Версаль потерял 70 млн в прошлом году», – цитирует РИА «Новости» слова Жуссе телеканалу BFMTV. Ранее руководство Лувра сообщало, что посещаемость музея снизилась на 70% в прошлом году.

Ранее около ста представителей музеев и центров искусства во Франции направили обращение министру культуры страны, призвав власти разрешить частичное возобновление работы музеев.

«Мы просим, чтобы они (музеи) были открыты на тех же условиях, что магазины сегодня. Есть музеи, которые принимают лишь несколько посетителей в день, это меньше, чем булочная напротив. Поэтому можно их открыть. Естественно, такие большие музеи, как Лувр или Версаль, должны работать с ограничениями. Но они прекрасно могут все организовать, действует система онлайн-бронирования», – сказал Жуссе, задавшись вопросом, почему непродовольственные магазины, в которых большая посещаемость, открыты, а музеи остаются закрытыми.

По его словам никто не ходит в музеи поздно вечером, поэтому и комендатский час, действие которого во Франции начитается в 18.00, будет соблюдаться в случае открытия культурных учреждений.

Ранее власти Франции приняли решение пока воздержаться от введения нового локдауна на всей территории страны, но ужесточили ряд действующих ограничений. Франция с 31 января запретила въезд и выезд всех путешественников, прибывающих из стран за пределами ЕС, за рядом исключений.

C начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составило более 3,2 миллиона человек, свыше 77 тысяч скончались.