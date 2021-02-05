Куда делся Ефремов?! – Личное мнение

05.02.2021, 21:28, Разное

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Сегодня то тут, то там прошла информация, что Михаила Ефремова в колонии, где он должен сидеть, больше нет.

Какой-то друг написал на зону, письмо вернулось назад с отметкой, что «адресат убыл в другое учреждение».



Фото: Соцсети

Адвокат Пётр Хархорин в интервью LifeShot заявил, что Ефремов не находится в белгородской колонии:

«Михаил Ефремов убыл из колонии №4 Белгородской области. Куда — я вам ответить не могу. И почему — тоже. Пока не раскрываем. У него в колонии всё в порядке было».

Куда делся Мишка?

Изначально я рассматривала два неприятных варианта развития событий:

1) Ефремову дадут за убийство условку.

2) Вместо отсидки в колонии, его переведут в тихое место — сиди, мол, в библиотеке и не отсвечивай. Рисуй, например, картины, гуляй только по тихим улочкам.

Условку не дали — слишком большим был общественный резонанс. Куда пропал (если пропал) из колонии Миша?

Надеюсь, что информация о пропаже не подтвердится. Если увезли — вернут. Или придумают, как объяснить посланное письмо и заявление адвоката.

К большому моему сожалению, у нас в стране есть проблема: известные люди оказываются выше закона.

С точки зрения милосердия, всепрощения, может это и неплохо, но с известными людьми так поступать нельзя. Каждый артист. Каждый телеведущий. Олигарх, чиновник и так далее должны отвечать по закону намного строже обычных людей.

Уже сейчас в обществе сложилось мнение, что если публичный футболист-актёр что-то наделает, наказания ему почти нет.

Михаил Ефремов лично мне не сделал ничего плохо. Но если он не понесёт заслуженного наказания за пьянку за рулём и убийство, это станет плохим примером для других — актёров, публичных девок и прочих.

А значит, будут трупы, преступления и сломанные жизни.

Где Ефремов? Нам всем нужны внятные объяснения! Да?

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