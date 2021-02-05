Мнение: Лайфхак для чтения писем в evolutiolab

05.02.2021, 21:14, Разное

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Он короткий, но я его в отдельный пост вынесу.

Если хотите повысить эффективность своего обучения на материалах рубрики evolutiolab, вы должны сначала прочитать все письмо без жирного шрифта, то есть без моих комментариев, а потом еще раз – с ними.

Если у вас нехватка времени или письмо очень длинное, это сделать сложно. Но с небольшими письмами при наличии свободного времени не отказывайтесь от этого приема.

Это позволит вам увидеть историю в целом и потом лучше, намного лучше, понять мои комментарии и усвоить принципы.

Мои выводы всегда касаются хоть и частей, но в контексте целого.

Нельзя никогда упускать из вида контекст. Хоть я и пишу, что рапана видно по первому абзацу, уровень границ – да, а ситуацию – нет, и самую главную проблему автора вы можете увидеть, только прочитав хотя бы две трети письма, а лучше все. Что касается рыб, их письма тем более надо читать целиком, а не частями. А о нерыбах по ходу письма вообще лучше не делать ни одного вывода. Понятно почему о проблеме и ошибках нерыб нельзя делать вывод до финала письма?

Привыкайте сначала смотреть на целое, непредвзято, спонтанно, и только потом анализировать, расчленять на части, тогда прогресс у вас будет куда быстрей. А иначе прогресса может и не быть.

Раньше я не предлагала этого, потому что, начав читать большинство писем целиком, без моих комментариев, вы рисковали уснуть от скуки.

Только неплохо разбираясь в психологии, интересно тщательно копаться в таком материале и читать его два раза подряд. И чем лучше разбираешься, тем интересней в это погружаться. Для начинающих это невозможно. Кто понимает, почему?