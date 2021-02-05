Мнение: Переезд из Германии в Ростов, приложение для борьбы с мошенниками и поражение хомячков
05.02.2021, 21:02,
Разное
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1. Новости из Германии. Три года назад немецкий миллиардер, известный в России по магазинам ОБИ и Метро, исчез на горнолыжном курорте при загадочных обстоятельствах. Теперь всплыли новые факты. Пресса подозревает, что миллиардер не сгинул в расщелине, а тайно бежал в Россию, где у него есть гражданство, любовница и номерные счета в ростовских банках:
https://smenavech.livejournal.com/42483.html
https://www.focus.de/panorama/schmutziger-erbschaftsstreit-russische-geliebte-geheimes-doppelleben-hat-tengelmannerbe-haub-tod-nur-inszeniert_id_12748312.html
На месте Дональда Трампа, пожалуй, я бы также всерьёз обдумал переезд в Ростов. В Америке сейчас неспокойно, разумнее переждать бурю в цивилизованной стране.
2. В МВД задумали создать сервис для борьбы телефонными мошенниками:
https://lenta.ru/news/2021/02/05/phonebook/
МВД захотело получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Речь идет о мобильном приложении МВД, в котором вскоре появится сервис, позволяющий бороться со звонками мошенников. Издание отмечает, что для этого пользователю придется дать приложению доступ к контактам, что сделает их полностью открытыми для полиции.
Кроме того, газета указывает на то, что в случае утечки в МВД контакты окажутся в свободном доступе.
3. Мем-инвесторы начали матч против акул Уолл-стрита за здравие, а закончили, как и ожидалось, за упокой. Если организаторы шоу наверняка успели зафиксировать прибыль, то последовавшие за ними хомячки имеют все шансы обнаружить себя в глубоком минусе:
https://t.me/crimsondigest/1259
Есть старая и злая шутка: Как называется трейдер, у которого наблюдается большой убыток по позиции? Ответ: долгосрочный инвестор.
Это ирония: ибо долгосрочный инвестор думает о позиции заранее, а не влезает в нее на хайпе.
По закрытию торгов понедельника мы наблюдаем:
GameStop Corp. (GME) минус примерно 60%
AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) минус примерно 41%
BlackBerry Limited (BB) минус примерно 21%
Nokia Corporation (NOK) минус примерно 7%
Серебро на споте: примерно минус 8%.
Так как на WallStreetBets подписалось за последние недели реально несколько миллионов человек… то у нас есть все шансы за ближайшие дни (может недели?) понаблюдать за величественной (почти алхимической) трансформацией этих рыночных неофитов из трейдеров (участвующих в великой финансовой революции и, нагибающих “старый” Wall Street – так же написали СМИ, да?) в “долгосрочных инвесторов”.
Источник: Место для дискуссий
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