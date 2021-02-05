 

В Новосибирске уже проводят наземные испытания самолета с электродвигателем

05.02.2021, 20:54, Новости дня
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Принципиально новый авиадвигатель установлен на летающей лаборатории Як-40. Речь идет о мощном агрегате на электрической тяге, аналогов которому нет во всем мире, говорят специалисты.

Как стало известно из компетентных источников, разработка вошла в стадию наземных испытаний, после которой уже открывается финишная прямая. Тесты проводят ученые из НИИ имени Чаплыгина.

По словам экспертов, отечественная авиастроительная отрасль переживает исторический момент. На самом деле, российские инженеры создают экологически чистый самолет, который, в отличие от зарубежных образцов, станет таким же мощным, как и традиционные воздушные судна. Первый полет должен состояться примерно через два года.



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