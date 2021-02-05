Мнение: Обзор событий в Сирии за последнее время

05.02.2021, 20:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Один из читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды" прислал неплохой обзор на текущие локальные события в Сирии с начала 2021-го.

Обзор событий в Сирии за последнее время

Начало 2021 года в Сирийской Арабской Республике выдалось достаточно интересным. Практически в каждой части страны произошли события, которые не совсем характерны для того «хрупкого мира», который установился после второй фазы правительственных войск «Рассвет Идлиба».

Белая пустыня

30 декабря 2020 года недобитые боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), совершили нападение на колонну автотранспорта в районе трассы

Пальмира – Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли свыше 30 сирийских солдат, отправившихся домой на побывку.

3 января на той же трассе в результате обстрела гражданского автобуса террористами были убиты 9 мирных жителей, включая 13-летнего ребёнка.

В период с 24 по 25 января боевики проводят сразу несколько атак в том же районе, в результате снова гибнут солдаты Сирийской арабской армии. После этого, правительственные войска при поддержке ВКС России начинают достаточно масштабную зачистку «Белой пустыни», в результате чего несколько десятков террористов были, наконец, ликвидированы. В настоящее время операция продолжается.

Видео авиаударов ВКС России в данном районе:

Тем не менее, активность террористов ИГ спорадически возникает не только в пустынных районах Сирии. Так, в результате засады боевиков в районе Исрия (восточная часть провинции Хама), были убиты 15 бойцов «Бригады Аль-Бакир», которая сражается на стороне правительственных войск (https://t.me/NovostiDamask/12094).

Идлиб, Север провинций Алеппо и Ракка

В Идлибе продолжается противоборство между протурецкими бандами во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» и осколками «Аль-Каиды» (террористические группировки «Хуррас ад-Дин, «Ансар ад-Дин» и др.). Каждый день местные источники сообщают о всё новых и новых боестолкновениях между бандгруппами по всему Идлибу, в которых террористы разных мастей продолжают взаимное уничтожение. На их фоне выделяется следующий инцидент:

25 января в приграничном городе Кафр-Лусин, турецкий бронеавтомобиль вооруженных сил Турции при движении по трассе М45 на юг, совершил наезд на местного жителя по имени Омара Абдул-Салам (https://twitter.com/samer59287034/status/1353713212382990336). Турецких солдат также сопровождали боевики группировки «Фейлак аш-Шам». По сообщению местных жителей, ни турки, ни боевики не остановились с целью оказать помощь пострадавшему, в результате чего Абдул-Салам скончался. На следующий день террористическая группа «рота Абу Бакра ас-Сиддика». выпустила заявление, которое сообщает, что в городе Бинниш провинции Идлиб «снайпер убил турецкого солдата НАТО, отомстив за задавленного турецким транспортом мусульманина в Кафр Лусине» (https://t.me/NovostiDamask/12059).

В тот же день, уже на подконтрольной туркам территории в Джераблусе, провинция Алеппо, посредством подрыва автомобиля был уничтожен командир группировки "Файлак аш-Шам" Ахмад Ганум (https://t.me/NovostiDamask/12065). Насколько известно, ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за данный акт.

Также, 1 февраля в районе Абу-Зейр, провинция Идлиб, неизвестными был обстрелян блокпост ВС Турции. В результате, как минимум 3 военнослужащих получили ранения, один из которых скончался уже после эвакуации на территорию Турции.

Последние дни Анкара направляла в Идлиб несколько крупных военных конвоев, что косвенно можно связать с повышением активности неподконтрольных Эрдогану группировок в регионе. На этом фоне ВКС России возобновили удары по инфраструктуре «Хайят Тахрир аш-Шам» и других бандформирований, как связанных с Турцией, так и де-юре противопоставляющих себя «неосултану Рэджепу».

Видео авиаударов ВКС России в данном районе:

Кроме того, следует отметить удар турецкого БЛА по жилому дому в Тель-Рифате, в результате которого погибло7 человек. Минобороны

Турции незамедлительно отчиталось, что в ходе удара «была уничтожена террористическая группа»

(https://twitter.com/tcsavunma/status/1353240089711816704), а на следующий день в Интернете были опубликованы фото с похорон жертв, среди которых оказались женщины и дети (https://anfdeutsch.com/rojava-syrien/bei-granatenbeschuss-getotete-frau-in-Sehba-beerdigt-24099).

В настоящее время обстрелы турецкой армией Тель-Рифата и его окрестностей продолжаются. Кроме того, несколько дней назад на подконтрольной туркам территории в районе Азаз и Африн произошло несколько взрывов, в результате которого погибло свыше 10 человек и еще около 50 были ранены. Ответственность за теракты, на данный момент, никто не взял.

Провинция Хасеке

На северо-востоке страны в конце января «Сирийскими демократическими силами» было спровоцировано серьезное обострение сначала в городе Камышлы, а затем в столице одноименной провинции Хасеке. Так, курдские отряды заблокировали дороги, ведущие в те районы двух городов, которые контролировались верными Асаду отрядами. В результате блокады, которая мешала прибытию грузовиков с продовольствием, топливом и медикаментами, в Камышлы начались вооруженные столкновения между курдами и правительственными силами, которые удалось разрешить только после прибытия в район отрядов военной полиции ВС РФ. В Хасеке же действиями курдов был спровоцирован настоящий голод среди местного населения, так как помимо блокады, проамериканские боевики YPG остановили работу хлебопекарных предприятий. Когда жители Хасеке вышли на улицы с требованием снять блокаду, курды открыли по демонстрантам огонь, в результате чего погиб один и были ранены трое местных жителей. В настоящее время обстановка в данном районе остается напряженной и в дальнейшем может перерасти во что-то более кровавое.

Провинция Дераа

24 января в южной провинции Сирии боевики, некогда входившие в объединение «Южный фронт» и сложившие в 2018 оружие в обмен на амнистию, совершили ряд нападений на правительственные силы в районе города Тафас. Несколько нападений было совершено и на другие объекты ВС Сирии в провинции Дераа. После того, правительственные силы начали стягиваться в район боевых действий, стороны решили перейти к переговорам. На данный момент достигнуто соглашение о передаче армейским частям тяжелого оружия, имеющегося у боевиков. По данным местных источников, атаки «зеленых» имели хорошо скоординированный характер. За период данного «мятежа» в ходе террористических атак было убито три мэра окрестных городов. Кроме того, несколько нападений были совершены не только в провинции Дераа, но и в Эль-Кунейтра.

Итог:

Автор данной статьи не исключает варианта, при котором обострение в Сирии имеет связь со сменой политического руководства США. Джозеф Байден в первые дни после своего вступления в должность отменил ряд указов своего предшественника, Дональда Трампа. Кроме того, еще в 2019 году «сонный Джо» критиковал президента США за решение сократить военный контингент в Сирии. Стоит также отметить, что при Байдене Госдеп возглавил Энтони Блинкен, критиковавший и Обаму, и Трампа за «недостаточно решительные действия по свержению Асада». Кроме того, место в Совете безопасности США несколько дней назад занял Бретт Макгерк. В 2019 году, после оглашения Трампом решения о сокращении американского контингента в Сирии, он подал в отставку с поста спецпредставителя США в международной коалиции по борьбе с ИГ. До кучи, можно вспомнить и свежеиспеченного министра обороны США, Ллойда Остина, который до своего назначения входил в совет директоров ВПК-компании «Рэйтеон Текнолоджис», и по данным американской прессы, был снабжен «золотым парашютом» на сумму в 1,7 миллиона долларов. Это к слову о лоббизме в интересах компаний, для которых «война – мать родна».

В таком свете события в Дераа и Хасеке могут заиграть другими, более яркими цветами. В первом случае мы имеем дело с боевиками «Южного фронта», которые до примирения активно спонсировались Пентагоном. Было бы наивно думать, что у США не остались связи с боевиками, тем более что близость Дераа к оккупированному американцами району Эт-Танф располагает для координации действий извне. Про традиционно проамериканские «Сирийские демократические силы» и так все понятно. Вряд ли они бы пошли на откровенно провокационные действия по отношению к сторонникам Асада в Заевфратье по собственной воле.

Обострение ситуации в Сирии вполне может быть на руку такой команде «ястребов». Учитывая мировое падение экономики, не исключен вариант, в котором США, по старой капиталистической традиции, решит попробовать в очередной раз разрешить кризис масштабным конфликтом.

(с) Читатель

PS. С моей точки зрения, на текущем этапе вероятность очередной войсковой операции турок против курдов в Рожае выше, чем вероятность операции войск Асада против боевиков в Идлибе. Относительно ситуации в пустыне Дейр-эз-Зора, то как уже ранее указывал, там КТО на годы вперед.

PS2. До кучи. отчет ISW http://www.understandingwar.org/backgrounder/syria-situation-report-january-8-29-2021 о ситуации в Сирии с 8 по 29 января. Так сказать "взгляд с той стороны". Текст на английском.

—