Лидер партии Меркель: Германия 50 лет покупала газ у СССР, теперь – у России. Это правильный курс

05.02.2021, 20:50, Новости дня

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Германия не должна отказываться от поддержки проекта по строительству газопровода “Северный поток – 2”, считает глава немецкой партии “Христианско-демократический союз” Армин Лашет. Об этом он сказал в интервью Reuters.

На вопрос о том, должна ли Германия отказаться от газопровода “Северный поток – 2”, Лашет ответил, что Германия на протяжении 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, покупала газ у Советского Союза, а теперь у России. По его мнению, “правительство Германии следует правильным курсом”.

При этом он подчеркнул, что критиковал репрессии против российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также поддерживал санкции Европейского союза против РФ из-за кризиса в Украине.

Говоря о “Северном потоке – 2”, он также отметил, что Германия должна гарантировать геополитические интересы Украины.

Лашет назвал себя политическим реалистом (“realpolitiker”) и заявил, что, чтобы сделать мир лучше, его надо принять таким, какой он есть. По мнению Лашета, в дипломатии важны как ценности, так и интересы, “но морализаторство для хорошего самочувствия и домашние лозунги не являются внешней политикой”.

Правительство Германии сейчас, отмечает агентство, сталкивается с растущим давлением по поводу “Северного потока – 2”, как изнутри, со стороны экологической партии “Зеленых” – потенциальных партнеров ХДС по коалиции ХДС – так и из-за рубежа, от Соединенных Штатов и большей части Европы.

Лашет рассматривает Германию как “глубоко укоренившуюся на Западе”, а США считает “нашим ближайшим неевропейским партнером”.

В феврале 2020 года Ангела Меркель заявила, что остается на посту канцлерра Германии до конца полномочий в 2021 году. Она не намерена вновь претендовать на эту должность.

16 января премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет был избран главой партии “Христианско-демократический союз”.

Традиционно в Германии кандидатом консерваторов на парламентских выборах в Германии становится именно лидер ХДС. Это традиция, но не закон, и исключения из нее бывали.

Проект “Северный поток – 2”, возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против “Северного потока – 2”, однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. 1 января 2021 года в Конгрессе США “легко отклонили вето” Трампа. За проголосовал 81 сенатор, против – 13.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода “Северный поток – 2”. В частности, санкции коснулись российского судна “Фортуна” и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании “Рустанкер”, нефтяного танкера “Максим Горький” и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский “Газпром” впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта “Северный поток – 2”.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик “Фортуна” возобновило строительство “Северного потока – 2” в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден считает газопровод “Северный поток – 2” “плохой сделкой для Европы”.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что Байден может снять санкции против “Северного потока – 2”, если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству “Северного потока – 2” не только санкциями.

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