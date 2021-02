“Настаивал на уважении территориальной целостности”. Боррель говорил с главой МИД РФ об Украине

05.02.2021, 20:50, Новости дня

Представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Москву 5 февраля обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым политику в отношении Украины. Об этом Боррель написал в Twitter.

“Я настаивал в нашей дискуссии на необходимости полного выполнения Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины”, – сообщил глава европейской дипломатии.

I insisted in our discussion on the need for the full implementation of the Minsk agreement and respect for Ukraine’s territorial integrity. We also discussed the unsolved conflicts in our common neighbourhood, which should be addressed in line with Helsinki principles. (4)

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 5, 2021

2 февраля Боррель поговорил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Боррель заверил Кулебу: до полного исполнения обязательств РФ по Минским договоренностям политика ЕС в отношении России не изменится.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

