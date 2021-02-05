В РФ назвали сроки начала испытаний «Спутник V» на детях

05.02.2021, 20:48, Новости дня

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Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследование вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» на детях начнется летом.

«Если будет все хорошо, то я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении», – сообщил глава центра в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.