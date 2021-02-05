Мнение: Ветеран и Байден. Кто в своем уме?

05.02.2021, 20:46, Разное

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Монтаж Твита и фото ветерана из ролика, “обличающий Навального”

94-летний ветеран, восхваляющий для всех россиян новую Конституцию – типа “я знаю, она очень хорошая, надо за нее голосовать” – это зрелище, в общем, того же порядка, что и 78-летний Байден, становящийся президентом ядерной державы, засыпая на ходу. Трудно, если ты глумишься над Байденом, сохранять на лице максимально почтительное и возвышенное выражение, говоря о ветеране. Впрочем, наши охранители могут еще и не то: если того требует “политическая целесообразность”, то нелепые оковы логики никого не останавливают.

Сейчас идет потешный “суд” с участием “ветерана, которого оскорбил Навальный”. Суть дела хорошо описал Корнев: “Навальный увидел ролик, где в пропаганде был задействован ряд неприятных ему личностей. Он скопом обругал их в твиттере, не обратив внимания, что пропагандисты в этом ролике прикрылись дедушкой-ветераном, включив его в свою команду“.

Действо не только позорное, но и максимально убогое. К сожалению, система обратного хода не имеет – иначе, уверен, “дело ветерана” умельцы из АП спустили бы как-нибудь на тормозах после того, как Навального уже все равно посадили. Навальный, конечно же, пользуется моментом и по максимуму отрывается на “процессе”, вызывающем неловкость не только у всех зрителей, но и, похоже, даже у судьи. Он там прямо заявляет, что “ветеран сам не понимает, что говорит”, что он болен, что им “манипулируют, как куклой”, и требует со своей скамьи подсудимых, чтобы “кукловод” тоже был показан на экране (ветеран “участвует в процессе” по видеосвязи).

Сначала судейские вообще отказывались признавать, что рядом с ветераном есть кто-то еще; потом все-таки раскололись и сообщили, что рядом с ним находится “другая судья”, которая “помогает ему формулировать” (подсказывает?) ответы на вопросы. Алексей тут повеселил требованием “Так пусть она выйдет! Пусть покажется! Я не понимаю – она там что, голая, что ли?! Почему она не может выйти?”

(также Алексей демонстративно поискал глазами в зале Тему Лебедева и Ивана Охлобыстина, других участников того же ролика – “где они? А их почему нет?” Их и вправду не было – то ли не посчитали себя оскорбленными, чтобы присоединяться к иску ветерана, то ли тоже считают себя голыми)



Байден вчера потребовал немедленно освободить Навального

Безусловно, навязанное противостояние Навального с “куклой ветерана” дает огромный, совершенно безбрежный простор для самой тошнотворной и пафосной демагогии в соцсетях и на госканалах – на то, очевидно, и расчет. Тут даже и думать не надо – словесные штампы, отшлифованные полувековой говорильней, сами ложатся на язык – даже у тех людей, кто обычно два слова связать не могут: “как же так, они спасли наше завтра… деды проливали за нас кровь… как смеешь ты, щенок… подвиг отцов (хотя каких “отцов”? Прадедов!)… не забудем, не простим… солдаты Победы… этот день мы приближали как могли (опять-так – неужели “вы”?) и т.д.” Но, казалось бы, навязшие в зубах штампы – тоже верный путь; если он обеспечивает дискредитацию “вождя оппозиции” – то почему нет? “За неимением гербовой – пишем на простой”. Так могут рассуждать и кремлевские идеологи, получающие шестизначную зарплату не в рублях, и диванные “аналитики”, втыкающие в интернет после возвращения из “Пятерочки”…

Беда в том, что это всё чепуха. К Навальному-то ничего не прилипнет, да и штраф, какой ему ни вломят, за него отдадут; а вот дискредитация в глазах народа и затасканной “Победы”, и славных ветеранов, основной “скрепы” режима – она будет налицо и уже налицо. Недаром по Сети уже давно гуляет довольно паскудное издевательское обозначение “вытираны”; и такие процессы дают подобного рода словотворчеству новый мощный импульс. НЕЛЬЗЯ, на самом деле, разменивать немногих оставшихся ветеранов войны на свои малые политические нужды. А тут глубокого старика использовали аж дважды, оба раза на потеху толпе: сначала его именем проталкивали путинское “обнуление” под видом “поправок в Конституцию”, а теперь заодно им же пытаются дополнительно загнобить лидера оппозиции – чтобы, так сказать, два раза не вставать.

В общем, надо четко различать, кого именно использует агитпроп как разменную монету, чтобы “развенчать Навального”: ветеранов и свой собственный, 20 лет старательно раздуваемый культ Победы. В итоге и от культа ничего не останется, и ветеранов они таким образом просто подставляют. Видимо, рассчитывая таким образом в будущем срубить на “защите ветеранов” еще какие-нибудь свои пропагандистские палки.