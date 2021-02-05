Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 февраля 2021 года

05.02.2021, 20:32, Разное

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Об этом задумался и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он заявил, что уже к концу текущей недели власти Подмосковья могут снять ограничения на работу ночных заведений и культурных учреждений.

В Москве же полным ходом идёт вакцинация. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на получение вакцины записались порядка полумиллиона человек. Порядка 400 тысяч граждан уже вакцинированы.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также констатировал, что эпидемия коронавируса в России сегодня отступает. Глава Минздрава обратил внимание, что количество находящихся под наблюдением врачей пациентов с ковидом сократилось на треть. В настоящее время на контроле медиков находятся порядка 800 тысяч человек.

Коронавирус в Москве

Заболели –

939 482

939 482 Умерли –13 772

Выздоровели –

839 832

Коронавирус в России

Заболели –

3 934 606

3 934 606 Умерли –

75 735

75 735 Выздоровели –

3 413 495

Коронавирус в мире