Fox News – биологический пол отменяется — Байден обязал школы допускать трансгендеров к женским соревнованиям

05.02.2021, 20:04, Новости дня

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Одним из своих первых президентских указов Джо Байден обязал школы допускать трансгендеров к участию в спортивных соревнованиях того пола, с которым они себя ассоциируют, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, американские спортсменки уже подавали иски после того, как биологические мужчины забирали их призовые места.

Став президентом, Джо Байден чуть ли не первым делом подписал указ, согласно которому отрицание реальности биологического пола стало официальной политикой США. Мы уже видим первые последствия этого указа, их будет ещё много. Начало истории нам сегодня расскажет корреспондент Fox News Трейс Галлахер. Здравствуйте, Трейс.

ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР, корреспондент Fox News: Здравствуйте, Такер. В чемпионате штата Коннектикут по лёгкой атлетике 2019 года Селине Соул нужно было прийти первой или второй в забеге на 55 метров, чтобы попасть в финал. Она пришла третьей. Первое и второе место заняли трансгендеры, родившиеся мальчиками, но сейчас называющие себя девушками.

Селина и две другие спортсменки подали иск, в котором утверждается, что это нечестно — заставлять девушек соревноваться со спортсменами, имеющими физическое преимущество. Или, как написал Альянс в защиту свободы: «Позволить юношам участвовать в спорте для девушек — значит перечеркнуть почти 50 лет достижений женщин в рамках этого закона. Мы не должны принуждать этих молодых женщин быть зрителями на собственных спортивных мероприятиях».

Но вот что говорят спортсмены-трансгендеры. Послушаем.



АНДРАЯ ИРВУД, спортсмен-трансгендер: Мы занимаемся бегом, потому что так мы чувствуем себя наиболее комфортно, это наш спорт. Мы женщины, и мы не стали бы бегать ни в какой команде, кроме женской.



ТЕРРИ МИЛЛЕР, спортсмен-трансгендер: Мы что, не такие же люди, как все остальные? Я что, какое-то «оно»? Или… моя жизнь не имеет значения? Что, по-вашему, чувствуем мы? Мы проходим через это каждый день, и мы достаточно смелые, чтобы продолжать заниматься бегом.

ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР: Однако многие считают, что смелость есть и с другой стороны. Они говорят, что посмевшие усомниться в том, что биологическим мужчинам можно соревноваться с женщинами, подвергаются насмешкам и травле. Несколько лет назад с этим столкнулась Мартина Навратилова.



Критики отмечают, что эта полемика станет только ожесточённее, после того как президент Байден подписал указ, обязывающий школы допускать спортсменов-трансгендеров к участию в соревнованиях того пола, с которым они себя ассоциируют. Такер?

Трейс Галлахер. «Смелость есть и с другой стороны», — мудрое замечание. Спасибо.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2021 года.