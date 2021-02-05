“Эти голоса исчезли”: Ученые рассказали о негативном влиянии людей на подводный мир

05.02.2021, 20:02, Разное

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Международный коллектив ученых провел исследование, в ходе которого изучил влияние человечества на подводные пространства Мирового океана. Выяснилось, что деятельность людей существенно изменила нюансы звуковых волн под водой, тем самым негативно повлияв на коммуникацию морской фауны.

В процессе исследования исследователи из США, Канады и Саудовской Аравии провели анализ большого объема информации, документирующей изменения в громкости и частоте шума, для составления исчерпывающей картины метаморфоз звукового ландшафта океана и определения их влияния на подводный мир. При этом брался во внимание тот факт, что большое количество видов рыб и морских животных используют звук для реализации взаимного общения, для идентификации перспективных мест для размножения или кормления, а также – для обнаружения хищников.

В свою очередь, повышенный уровень шума от судоходства, подводной нефтегазовой разведки и строительства морских сооружений существенно изменил звуковое наполнение под поверхностью океана. В результате некоторые рыбы и беспозвоночные стали избегать наиболее шумных мест из-за ощутимой фрагментации их среды обитания.

“Для многих морских видов попытки общения маскируются звуками, которые производят люди. В некоторых частях океана уже зафиксировано сокращение животных, поющих и кричащих. Эти голоса исчезли”, – отметил один из соавторов исследования, морской эколог Карлос Дуарте, представляющий Исследовательский центр Красного моря (Саудовская Аравия).

Впрочем, специалисты полагают, что уменьшить звуковые колебания для людей не является слишком сложным процессом, во всяком случае по сравнению с проблемами с отходами пластика или изменения климата.

“Когда люди размышляют об угрозах, с которыми сталкивается океан, мы часто думаем об изменении климата, пластике и чрезмерном вылове рыбы. Но шумовое загрязнение – это еще одна важная вещь, за которой мы должны следить”, – резюмировал Нил Хаммерлаг из Университета Майами (США).

Источник: discover24.ru