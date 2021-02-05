 

“Исчезни”: Анастасия Решетова рассердила подписчиков публикацией музыкального клипа

05.02.2021, 20:02, Разное
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Популярная модель Анастасия Решетова, являющаяся экс-супругой рэпера Тимати, разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором предстала в новом для себя амплуа – музыкальной исполнительницы. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Примечательно, что впервые лирическую песню “Исчезни” модель исполнила на днях, на праздновании собственного дня рождения. Она упомянула, что трек создан ей в коллаборации с известной певицей из лейбла Black Star Назимой, и анонсировала скорый выход композиции в музыкальное пространство страны. Видеоролик же продемонстрировал саму Анастасию Решетову, одиноко стоящую у микрофона и исполняющую песню тихим и приглушенным голосом. В кадрах она облачена в свободную черную юбку с глубоким разрезом и открытый “верх” из кружев, обнажающий плечи.

“Не клип! Это просто mood video, которое мы сняли за пару дублей для вас, для настроения. Трек сегодня будет на всех площадках, как и просили!” – такими откровениями сопроводила видео красотка.

Стоит отметить, фолловеры восприняли творческий дебют звезды очень по-разному. Так, несколько поклонников выразили восхищение стараниями любимицы, посоветовав ей игнорировать возможные нападки хейтеров. Однако немало посетителей микроблога сопроводили публикацию возмущенными комментариями, отметив, что у Анастасии Решетовой напрочь отсутствует певческий талант. К слову, кое-кто из подписчиков высказал мнение, что песня получилась в целом хорошей, однако её “вытянула” Назима, предположительно участвовавшая в любительском клипе в качестве бэк-вокалистки. Так или иначе, но за четверть суток видеокомпозицию Решетовой просмотрели более чем полмиллиона пользователей.



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