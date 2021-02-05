Мнение: О численности населения Севастополя

05.02.2021, 19:58, Разное

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По численности населения Севастополя.

На конец 2014-го года в Севастополе проживало согласно переписи населения 393 000.

На 2020-й год официально – 449 000

На январь 2021 года по данным Росстата – 513 000.

На январь 2021 года по заявлению главы архитектурного департамента – более 600 000.

По альтернативным подсчетам и предположениям губернатора от весны 2020-го года, реальная численность населения города может достигать 700 000 – 750 000 человек (в том числе по расчетам потребления хлеба и оценки потенциального уровня нелегальной миграции). Согласно предыдущему Генплану города, к 2035-му году в Севастополе должно было проживать около 560 000 человек. Фактически, эти показатели были достигнуты как минимум на 15-17 лет раньше намеченных сроков.

Де-факто, сейчас малопонятно, сколько на самом деле людей живет в городе. От 600 000 до 750 000, причем нельзя исключать, что на самом деле может быть еще больше.

Ответ скорее всего (хотя бы частично) даст перепись населения, но ее перенесли на осень 2021-го.

Стоит также отметить, что на днях в архитектурном департамете заявили, что развитие Севастополя надо проектировать с учетом того, что в обозримой перспективе он станет городом-миллионником и уже в актуальный проект Генплана города (который за 5 лет так и не удосужились принять) собираются включить расчеты именно на город-миллионик.

Тут конечно есть вопросы, так как даже сейчас, есть серьезные проблемы с перегруженностью транспортной сети города и водоснабжением, решение которых необходимо закладывать с учетом подобного роста. Город был просто не рассчитан на такое кол-во населения и под это дело требуется более чем серьезная модернизация всей социально-экономической и коммунальной инфраструктуры.

Разумеется, все это сильно меняет и сам город и его демографический состав.

Разумеется, при Украине подобного роста города не было бы и близко. При Украине в 2002-м году согласно официальной статистике в Севастополе жило 340 000 человек. В 2013-м году в Севастополе жило…340 000 человек. За 7 лет в составе РФ население города де-факто практически удвоилось.

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