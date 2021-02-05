 

“Чувствую себя богиней плодородия с сочным задом”. Ратаковски позировала голой перед зеркалом. Фото

05.02.2021, 19:56, Новости дня
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Беременная американская модель Эмили Ратаковски 4 февраля обнародовала в Instagram селфи, которые сделала перед зеркалом в ванной комнате.

На фото голая модель позирует в профиль, прикрывая грудь рукой с телефоном.

“Иногда чувствую себя Винни-Пухом в человеческом обличье, иногда – богиней плодородия с сочным задом”, – подписала она снимок.

По словам Ратаковски, она будет скучать по состоянию беременности, когда станет матерью. 

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Эмили Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. Когда ей исполнилось пять лет, семья переехала в Калифорнию (США).

Первый контракт Ратаковски подписала в 14 лет, став моделью агентства Ford Models. После окончания школы она поступила в Калифорнийский университет, но бросила учебу через год, решив посвятить себя модельному бизнесу.

Съемки топлес в клипе американского певца Робина Тика на песню Blurred Lines (2013) сделали модель знаменитой.

В феврале 2018 года Ратаковски после непродолжительного знакомства вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Маккларда, а в октябре 2020 года объявила о беременности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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