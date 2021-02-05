 

Зеленский: Новость о запрете Булгакова в Украине – это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба

05.02.2021, 19:56, Новости дня
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В Украине нет проблем с изданием книг на русском. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 5 февраля, комментируя сообщения о якобы запрете книг Михаила Булгакова и Бориса Акунина в Украине. 

“Я мог бы подробно рассказать, что по данным Книжной палаты, включая прошлый год, “Мастера и Маргариту” в Украине выдавали 39 раз. Что этот роман есть в школьной программе. Что на ввоз “Мастера и Маргариты” выдано 14 разрешений, и только одному издательству, в соответствии с украинским законодательством, было отказано”, – сказал он в своем видеоблоге, опубликованном в Facebook.  

Зеленский подчеркнул, что отказали в выдаче разрешения “не из-за великого Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма”.

“Короче говоря, новость о запрете Булгакова в Украине – это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба”, – добавил президент. 

Зеленский показал несколько книг с произведениями Булгакова. Он подчеркнул, что они изданы на русском, в том числе и в Украине, и были куплены в Киеве накануне. 

“Почему же тогда некоторые СМИ, эксперты и даже народные депутаты вас обманули, что у нас запрещен Булгаков? Отвечу цитатой уже другого писателя – российского оппозиционера Бориса Акунина: “Худшее из зол то, что добром прикидывается”. По-моему, очень подходит вышеупомянутым товарищам и СМИ. Они же, к слову, точно так же врали, что Украина запретила книги Акунина”, – добавил он и показал книги Акунина на русском, купленные в Киеве в 2021 году. 

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2746603645589994/

Госкомтелерадио запретил книгу “Мастер и Маргарита” Булгакова издательства “Азбука-Аттикус” в марте 2019 года из-за упоминания в предисловии российских артистов Валентина Гафта, Юрия Кары и Николая Бурляева, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности. Также в январе 2018 года под запрет попали произведения Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) “История российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы” и “История российского государства. Ордынский период. Часть Азии”.

Все остальные книги Акунина, а также другие издания произведений Булгакова разрешены в Украине.

Начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Украины Сергей Олейник дал интервью в конце января, в котором говорил об ограничениях, введенных ранее Госкомтелерадио. Олейник рассказывал не только о книгах Акунина и Булгакова, но и о причинах запрета на ввоз других изданий.

Однако в конце января 2021 года украинские политики и общественные деятели, среди которых бывший замглавы Администрации Президента Андрей Портнов, нардепы от “Слуги народа” Максим Бужанский, Даниил Гетманцев, Ольга Василевская-Смаглюк и другие, выразили в соцсетях возмущение “запретом в Украине книг Бориса Акунина и Михаила Булгакова”. Разгорелся скандал. 

“В Украину не разрешен ввоз тех изданий, на обложках или в предисловиях к которым российские издатели распространяют антиукраинскую пропаганду”, – объяснили в Госкомтелерадио 1 февраля.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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