В Харьковской области в дом активистов бросили гранату и подожгли автомобили

05.02.2021, 19:56, Новости дня

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В селе Сороковка Харьковской области на крышу дома ночью на 5 февраля кинули гранату, а два автомобиля жителей дома, Audi Q7 и KIA, подожгли. Об этом сообщает отдел коммуникаций областного управления Нацполиции.

“После осмотра транспортных средств правоохранители установили, что пожар произошел в результате поджога. Также с места происшествия изъяты обломки корпуса ручной осколочной гранаты РГД-5 и запал”, – сообщили в полиции

Полиция открыла два уголовных производства: по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 2 ст. 115. (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Наказание за эти преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители ищут злоумышленника.

Как пишет “Общественное-Харьков”, семья, живущая в доме, связывает взрыв и поджог со своей активной общественной позицией. Супружеская пара выступает против разработки и эксплуатации песчаных карьеров на территории громады.

“Этот карьер транспортирует незаконно песок через шесть сел по единственной дороге в город Харьков. Движение большегрузного транспорта по этой дороге запрещено правилами дорожного движения”, – пояснила жительница дома, Наталья Шибаева

Жители села судятся с предприятием.

Шибаева рассказала, что сначала загорелись машины, муж и жена бросились их тушить, пока ребенок пары звонил в полицию. Когда приехали правоохранители и ГСЧС, выяснилось, что в окно дома на втором этаже бросили гранату, она разорвалась в водостоке.

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