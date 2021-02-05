 

Меркель рассказала о расхождениях Запада по «Северному потоку – 2»

05.02.2021, 19:54, Новости дня
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Расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются настолько серьезными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно. Но я считаю, что… мы сможем найти общее решение», – цитирует Меркель РИА «Новости».

Она пояснила, что с одной стороны газопровод – экономический проект, но с другой стороны, у него есть политические последствия, что «играет большую роль в трансатлантических отношениях».

В ЕС приняли Третий энергетический проект, указала она. «У нас есть определенные механизмы работы, чтобы не оказаться в односторонней зависимости так, что мы окажемся в «опасных водах». С другой стороны, мы еще с холодной войны, как с немецкой стороны, но и не только, имели поставки газа, переговоры и контракты с Россией или бывшим Советским союзом», – сказала канцлер.

Она добавила, что обсуждала вопрос с французским лидером Эммануэлем Макроном. У Франции есть собственная атомная энергетика, потому для нее роль газа меньше, чем для Германии, которая заканчивает использование атомной и угольной энергетики. Германии нужен газ как «переходный источник» к возобновляемой энергетике, подчеркнула Меркель.

Во вторник СМИ сообщили, что США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию Nord Stream 2 в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.

Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.



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