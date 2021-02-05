Юрист рассказал, как выселить из квартиры кошку и попугая

05.02.2021, 19:54, Новости дня

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Суд может удовлетворить иск по выселению домашних питомцев из коммунальной квартиры, если будет доказано, что они нарушают права других жильцов или причиняют регулярный вред здоровью, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Олег Сухов, комментируя соответствующее дело в Санкт-Петербурге.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Выборгскому районному суду предстоит рассмотреть исковое заявление, в котором истец требует свою соседку по комнате выселить из квартиры кошку и попугая, поскольку уход за ними она производит в местах общего пользования.

«Закон никак не регулирует отношения по содержанию животных в квартирах, тем более в коммунальных. Но закон предусматривает, что при проживании в коммунальной квартире необходимо соблюдать интересы других проживающих в квартире лиц. Если при рассмотрении дела о выселении домашних животных будет установлено, что действительно содержание этих питомцев нарушает права других жильцов или каким-то образом угрожает здоровью, то иск будет удовлетворен», – говорит Сухов.

Правозащитник поясняет, что такое решение суд может принять, если, допустим, у кого-то из соседей по комнате есть аллергия, и в связи с соприкосновением мест общего пользования они обязаны регулярно обращаться в медучреждения. При этом он отмечает, что подобные дела – исключительные.

«В любом случае, владелец комнаты в коммуналке имеет такие же права, как и владелец квартиры, а значит он может заводить любых животных. Но если уже стоит вопрос о причинении вреда здоровью соседям по квартире, то хозяин животного должен принять меры. Тем не менее, истец требует выселения данных питомцев, поэтому суд может либо удовлетворить иск, либо нет», – поясняет адвокат.

Он также отметил, что подобный иск скорее всего не грозит владельцам квартир в многоквартирных домах, поскольку истцу вряд ли удастся доказать, что именно тот питомец «с третьего этажа пятой квартиры» ездит каждое утро в лифте, из-за чего у человека разыгрывается неимоверная аллергия. Такой иск с большой вероятностью не будет удовлетворен из-за отсутствия доказательств.

В марте 2018 года Можайский суд Подмосковья обязал хозяев собаки выселить ее из квартиры из-за невыносимого воя, который мешал соседям по ночам.