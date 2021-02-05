 

Ефремова этапировали в Москву для следственных действий

05.02.2021, 19:54, Новости дня
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Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия, сообщили в белгородском управлении ФСИН.

«На основании постановления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве 04.02.2021 осужденный Ефремов был эпатирован в один из следственных изоляторов Москвы для участия в следственных действиях», – говорится в сообщении на сайте регионального УФСИН.

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.



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