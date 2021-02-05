Мнение: Пропавшие юзеры – друзья журнала

05.02.2021, 19:52, Разное

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А кто знает, куда делся юзер Завод007? Пропал, как я недавно осознал, уж полгода как. Причем, насколько я помню – ничто не предвещало. Так-то я бы отнесся спокойно – в конце концов, мало ли, ЖЖ – это все же игрушка, может, просто надоело человеку, охладел, с каждым может случиться.

Но, с другой стороны – ковидное время все-таки. Заглянул в его журнал https://zavod007.livejournal.com/ – там тоже последняя запись от конца августа. То есть – примерно то же время… Скажите мне, что он у кого-то комментирует и вы его видели совсем недавно – и я успокоюсь.

Та же история “пропажи” – с юзером Абба, журнал https://abba65.livejournal.com/ Тоже раньше комментировал чуть ли не каждый мой пост, но примерно с сентября – исчез. Хотя с ним все более понятно, хотя и печально: он сам из Минска, похоже, даже принимал какое-то участие в протестах… и возможно, бульбофюрерские опричники отбили ему всю охоту до любой публичной активности – даже в соцсетях под псевдонимом.

Был еще легендарный юзер “Алексей Бадайкин”, до 2020-го года дававший, бывало, четверть всех комментов в моем ЖЖ. Но он пропал давно, и я очень надеюсь, что у него просто наступила усталость от царящей в комментах, в общем, довольно токсичной атмосферы, и он нашел себе какой-то более мирный досуг.

В общем, привыкаешь ведь к людям за столько лет – хотя и знаешь их, в сущности, только по “бумажным никам”, даже не представляя, как они выглядят в живой жизни. Вчера отфрендил несколько своих умерших знакомых в ФБ (чтобы увеличить “лимит друзей”) – вот и впал в мрачно-философские размышления.

P.S. Так, один обнаружился – Бадайкин жив! Отлично, Бадайкина вычеркиваем.