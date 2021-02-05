 

В УК может появиться наказание за занятие незаконной оппозиционной деятельностью

05.02.2021, 19:51, Разное
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Министерство юстиции разработало законопроект о поправках в уголовный кодекс. Одна из поправок предполагает введение новой статьи 149.1 «За занятие незаконной оппозиционной деятельностью».

Согласно тексту предлагаемой статьи предлагается: 

«Занятие незаконной оппозиционной деятельностью, а именно: несогласованная с органами государственной власти организация митингов, пикетов, шествий, собраний или иных массовых мероприятий, а также участие в них; несогласованное с органами государственной власти создание оппозиционных политических партий либо иных общественных объединений; либо несогласованная с органами государственной власти публичная агитация за оппозиционных кандидатов или партий на выборах, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

Минюст подчёркивает, что введение этой статьи предлагается не в целях ограничения чьих-либо прав и свобод, а с целью правового регламентирования организации и функционирования гражданского общества и установления правопорядка при осуществлении политической деятельности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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