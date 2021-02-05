В МЧС призвали москвичей готовиться к аномальным морозам

05.02.2021, 19:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представители Главного управления МЧС России по Москве предупредили жителей города о надвигающихся морозах. Они придут в столичный регион уже в воскресенье.

Похолодание продлится до середины следующей недели. По данным ведомства, температура воздуха опустится на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В МЧС отметили, что в такую погоду не рекомендуется пользоваться электроприборами в нарушение правил их эксплуатации, сообщает телеканал “360”.