 

В МЧС призвали москвичей готовиться к аномальным морозам

05.02.2021, 19:38, Разное
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Представители Главного управления МЧС России по Москве предупредили жителей города о надвигающихся морозах. Они придут в столичный регион уже в воскресенье.

Похолодание продлится до середины следующей недели. По данным ведомства, температура воздуха опустится на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В МЧС отметили, что в такую погоду не рекомендуется пользоваться электроприборами в нарушение правил их эксплуатации, сообщает телеканал “360”.



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