 

Почему Муравьева терпеть не может свою звездную роль в фильме “Карнавал”

05.02.2021, 19:38, Разное
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Идея снять картину пришла к Татьяне Лиозновой совершенно случайно. Она как преподаватель ВГИКа задала своим ученикам экранизировать отрывки из сценария Анны Родионовой, опубликованного в журнале “Искусство кино”. Готовые варианты настолько не понравились режиссеру, что она решила взять дело в свои руки.

Тем более что история про Нину Соломатину, которая поехала покорять столицу, была Татьяне Лиозновй близка. В свое время будущий режиссер тоже уехала из родного города, чтобы посвятить себя искусству, но удача долго отворачивалась от нее. После окончания института она семь лет не могла получить работу по профессии, подрабатывая кем придется.

Многие сравнивают Ирину Муравьеву с экранным персонажем, ведь в свое время она тоже провалила вступительные экзамены в театральный вуз. Актрисе такие параллели не нравятся. Звездная роль в целом далась артистке нелегко, поэтому она терпеть не может говорить о фильме. В интервью актриса старательно избегает неудобных вопросов и быстро переводит тему.

По слухам, Муравьева так сильно не любит роль в “Карнавале”, потому что ей не нравится, как она выглядит на экране – актрису раздражают косички и веснушки. Да и в целом звезда недовольна тем, как она играет именно в этой картине.



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