Дети с бессимптомным коронавирусом могут столкнуться с постковидным синдромом

05.02.2021, 19:36, Разное

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В новом исследовании участвовали 129 детей, у которых был подтвержден COVID-19 в период с марта по ноябрь прошлого года, средний возраст — 11 лет. Соотношение девочек и мальчиков было примерно одинаковым.

Всю информацию о самочувствии детей авторы исследования получали от их педагогов и воспитателей. Общий срок наблюдения с момента постановки диагноза составил 163 дня. Только 42% маленьких пациентов полностью выздоровели, более половины детей имели минимум один симптом спустя 120 дней после выявления COVID-19. У 36% из них был один-два признака постковидного синдрома, у 23% – три и больше.

Чаще всего дети жаловались на бессонницу (18,6%), сдавленность и боль в груди (14,7%), заложенность носа (12,4%), мышечные боли 10,1%). Также педагоги отметили быструю утомляемость (10%) и проблемы с концентрацией внимания (10%). Некоторые дети сообщали о постоянной ломоте в суставах, головных болях и учащенном сердцебиении. В 43% случаях симптомы постковидного синдрома были настолько серьезными, что мешали вести полноценную жизнь.

Примечательно, что симптомы long-covid выявлялись даже у тех маленьких пациентов, которые были бессимптомными носителями инфекции.

«Доказательства того, что COVID-19 может оказывать долгосрочное воздействие и на детей, в том числе на бессимптомных носителей, подчеркивает необходимость принятия мер по снижению воздействия пандемии на их здоровье», – написали авторы исследования.

Напомним, постковидный синдром (или long-covid) уже внесен в Международный классификатор болезней МКБ-10 и таким образом признан медицинским сообществом как отдельное заболевание. Недавний обзор исследований выявил 55 симптомов, о которых сообщают не менее 80% пациентов спустя месяцы после выздоровления.

Чаще всего люди с long-covid жалуются на сильную утомляемость (58%), хронические головные боли (44%), нарушения концентрации внимания и проблемы с памятью (25%). Четверть переболевших, в первую очередь женщин, сообщают о выпадении волос.

У 34% переболевших выявлены патологии легких на рентгеновских и КТ-снимках и повышении концентрации D-димера в крови, что указывает на высокий риск образования тромбов (20% пациентов). Также в обзоре сообщается о таких последствиях, как сдавленность в груди, одышка, ночная потливость кашель, апноэ во сне, депрессии, тревожность и навязчивые состояния.